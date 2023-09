Foto: Pertemuan Konsultasi AEM dengan Uni Eropa ke-19

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, selaku AEM Chair, memimpin Pertemuan Konsultasi AEM dengan Uni Eropa ke-19 di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (20/8/2023).

Delegasi Uni Eropa dipimpin oleh Head of Unit for Southeast Asia, Australia and New Zealand, Directorate-General for Trade, European Commission, Christophe Kiener.

Pertemuan didahului dengan dialog bersama EU-ASEAN Business Council (EU-ABC). Selanjutnya, pertemuan membahas beberapa isu, antara lain perkembangan ekonomi regional dan global, hasil ASEAN-EU Commemorative Summit 2022, program kerja sama ekonomi ASEAN-Uni Eropa, dan program kerja perdagangan dan investasi ASEAN-Uni Eropa.

Kedua pihak mengadopsi Program Kerja Perdagangan dan Investasi ASEAN-Uni Eropa Tahun 2024–2025 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Kerja Perdagangan dan Investasi ASEAN-Uni Eropa 2022-2023.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga didampingi oleh Direktur Perundingan ASEAN Dina Kurniasari, Deputi Kerja Sama Regional dan Sub-Regional Kemenko Perekonomian, Direktur Kerja Dama Ekonomi ASEAN Kemlu, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Pada pertemuan ini, Mendag Zulhas didampingi oleh Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono dan Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Khrisna Hasibuan.