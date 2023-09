Foto: Potret Hyundai Creta Mobil SUV Terbaru dari Hyundai di GIIAS 2021

PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) memperkenalkan Sport Utility Vehicle (SUV) terbaru Hyundai Creta di pameran otomotif bertaraf internasional Gaikindo Indonesia International Autoshow (GIIAS) 2021. Mobil jenis SUV terbari ini akandiproduksi di pabrik Indonesia yang dilengkapi dengan fitur canggih yaitu Bluelink.

Fitur Bluelink merupakan teknologi konektivitas yang memungkinkan pengguna terhubung dan memiliki akses penuh ke mobil Hyundai Creta dengan smartphone. Dengan begitu, pemilik kendaraan memiliki akses penuh ke semua fitur yang terdapat dalam mobil tersebut.

Fitur Bluelink mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengendara. Karena pengendara dapat mengakses berbagai fitur canggih, seperti Start/Stop Engine Jarak Jauh, Kontrol Iklim, Lock/Unlock Pintu Jarak Jauh, Klakson & Lampu Jarak Jauh, dan mengetahui titik lokasi di mana kendaraan di parkir melalui aplikasi Find My Car.

Fitur Bluelink juga dapat memberikan Manual/Automatic Diagnostic Report, yang secara otomatis melakukan diagnosis jika ada hal yang tidak beres dengan kendaraan.

Selain fitur Bluelink Mobil SUV Hyundai Creta juga memiliki fitur Stolen Vehicle Immobilization yangbisa mendapatkan notifikasi melalui smartphone ketika kendaraan dicuri serta dapat menghubungi call center untuk menghentikan kendaraannya.

Mobil SUV Hyundai Creta merupakan produk pertama PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) yang diproduksi di pabrik Karawang, Jawa Barat dengan kapasitas 5 penumpang. Mobil Hyundai Creta dijual dalam empat varian diantaranya yaitu Active, Trend, Style, dan Prime.

Selain fitur Bluelink dan Stolen Vehicle Immobilization Hyundai Cret juga dilengkapi dengan beberapa fitur keselamatan lain yang sudah dimiliki pada seluruh varian meliputi Anti-Lock Braking System, Electronic Stability Control, Brake Assistant System, Vehicle Stability Management, Hill-Start Assist Control, Emergency Stop Signal, Speed Sensing Auto Door Lock, Impact Sensing Auto Door Unlock, Child Protector Rear Door Unlock, Immobilizer, 2 Airbag trim Active dan Trend, 6 Airbag varian Style dan Prime.

Mobil Hyundai Creta ditenagai dengan mesin bensin Smartstream 1.5L dengan sistem transmisi manual 6-percepatan, Intelligent Variable Transmission (IVT). Mesin bisa menghasilkan tenaga maksimum hingga 115 PS pada 6.300 rpm dengan torsi maksimum 143,8 Nm pada 4.500 rpm.

Harga Mobil SUV Hyundai Creta mulai Rp 279.000.000 (Active 6-Speed MT) hingga termahal Rp 399.000.000 (Prime IVT Two Tone Roof). Harga tersebut berstatus OTR (on the road) Jakarta, dan tidak mendapatkan relaksasi PPnBM 100%.