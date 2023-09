Foto: Potret Mobil Listrik Hyundai Prophecy Concept di GIIAS 2021

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) ikut meramaikan gelaran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 mulai tanggal 11 - 21 November 2021 di ICE, BSD City, Tangerang, Banten.

Sisi samping mobil Hyundai Prophecy Concept di GIIAS 2021.

Pada gelaran GIIAS kali ini tersebut, HMID mengusung tema 'Indonesia: Into the Spotlight of Innovations', untuk merefleksikan posisi Indonesia saat ini yang menjadi sorotan di Asia dan salah satu kekuatan ekonomi yang sedang berkembang.

HMID turut memamerkan Mobil Hyundai Prophecy Concept sebuah mobil listrik konsep yang mengusung desain sensuous sportiness. Jika diperhatikan sekilas, mobil tersebut seperti kendaraan masa depan.

Bagian depan mobil Hyundai Prophecy Concept di GIIAS 2021.

Mobil listrik ini memiliki tarikan garis yang ikonik dengan dimensi yang dibuat rendah. Kabarnya, dengan memanfaatkan jarak sumbu roda yang diperpanjang dan overhang yang lebih pendek, para desainer Hyundai telah mencapai ‘Ultimate Automotive Form’.

Prophecy adalah konsep visioner yang mengekspresikan desain terbaru Hyundai, Sensuous Sportiness. Prophecy menampilkan konsep aerodinamika terdepan, di mana menjadi karakteristik yang sangat diperlukan untuk sebuah EV.

Prophecy menampilkan konsep aerodinamika terdepan dan teknologi berkendara otonom. Pada sisi kemudi, mobil konsep EV itu memakai dua joystick sebagai alat kendali mobil.

Hyundai akan meluncurkan setidaknya 23 model EV baru hingga akhir 2025 dan akan memasok sebanyak lebih dari satu juta unit EV ke penjuru dunia.