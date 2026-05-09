FOTO: Presiden Prabowo Kunjungi Pulau Miangas
Presiden Prabowo Subianto ikut menari bersama warga saat berkunjung ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (9/6/2026). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak)
Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Pulau Miangas, Sulawesi Utara, Sabtu (9/5/2026). Kunjungan ke pulau paling utara dan terluar Indonesia ini dilakukan langsung setelah ia menghadiri KTT ke-48 ASEAN di Filipina. Dalam kunjungannya, Prabowo mengatakan akan membangun kampung nelayan dan memperbaiki fasilitas kesehatan di Pulau Miangas untuk menyejahterahkan warga.