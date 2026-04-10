FOTO: Presiden Prabowo Lantik Dubes LBBP Kesultanan Oman Merangkap Republik Yaman
Presiden Prabowo Subianto (kanan) menandatangani berita acara pelantikan disaksikan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman Andi Rahadian (kiri) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026). (Foto: Antara/Galih Pradipta)
Presiden RI Prabowo Subianto melantik Andi Rahadian sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman yang berkedudukan di Muscat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2026.