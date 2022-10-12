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Foto: Rizky Billar Resmi Tersangka KDRT Ancaman 5 Tahun Penjara

OlehDidik Setiawan
Rabu, 12 Oktober 2022 - 13:30 WIB
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Foto: Rizky Billar Resmi Tersangka KDRT Ancaman 5 Tahun Penjara

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan (tengah) bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dan Kasi Humas Polres Metro Jaksel AKP Nurma Dewi Kasi saat konferesni pers penetapan Rizky Billar sebagai tersangka kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (12/10/2022). (Foto: Inilah.com/Didik Setiawan).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan (tengah) bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dan Kasi Humas Polres Metro Jaksel AKP Nurma Dewi Kasi saat konferesni pers penetapan Rizky Billar sebagai tersangka kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (12/10/2022).

Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan resmi menetapkan artis Rizky Billar sebagai tersangka kasus KDRT terhadap Lesty Kejora.

Zulpan, Rizky Billar, Polres Jaksel, Lety Kejora, Jakarta, KDRT, Tersangka Rizky Billar, KDRT Lesty, - inilah.com
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan (kiri) bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi

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Zulpan, Rizky Billar, Polres Jaksel, Lety Kejora, Jakarta, KDRT, Tersangka Rizky Billar, KDRT Lesty, - inilah.com
Suasana konferensi pers penetapan Rizky Billar sebagai tersangka KDRT.

Zulpan, Rizky Billar, Polres Jaksel, Lety Kejora, Jakarta, KDRT, Tersangka Rizky Billar, KDRT Lesty, - inilah.com
Suasana konferensi pers penetapan Rizky Billar sebagai tersangka KDRT.

Zulpan, Rizky Billar, Polres Jaksel, Lety Kejora, Jakarta, KDRT, Tersangka Rizky Billar, KDRT Lesty, - inilah.com
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka Rizki Billar.

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Zulpan, Rizky Billar, Polres Jaksel, Lety Kejora, Jakarta, KDRT, Tersangka Rizky Billar, KDRT Lesty, - inilah.com
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan memberikan keterangan pers.

 

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Inilah.com
Jakarta
KDRT
KDRT Lesty
Lety Kejora
polres jaksel
Rizky Billar
Tersangka Rizky Billar
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