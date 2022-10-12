Foto: Rizky Billar Resmi Tersangka KDRT Ancaman 5 Tahun Penjara
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan (tengah) bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dan Kasi Humas Polres Metro Jaksel AKP Nurma Dewi Kasi saat konferesni pers penetapan Rizky Billar sebagai tersangka kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (12/10/2022). (Foto: Inilah.com/Didik Setiawan).
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan (tengah) bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dan Kasi Humas Polres Metro Jaksel AKP Nurma Dewi Kasi saat konferesni pers penetapan Rizky Billar sebagai tersangka kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (12/10/2022).
Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan resmi menetapkan artis Rizky Billar sebagai tersangka kasus KDRT terhadap Lesty Kejora.
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