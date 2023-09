Foto: Skutik Yamaha FreeGo 125 Connected Meluncur di IMOS 2022

SPG berpose dengan Skutik terbaru Yamaha FreeGo 125 Connected di ajang otomotif Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (4/11/2022).

Yamaha Indonesia meluncurkan Yamaha FreeGo 125 Connected dalam gelaran Indonesia Motorcycle Show 2022. Yamaha New FreeGo 125 tersedia dalam dua kategori dengan tampilan warna yang berbeda, yaitu Yamaha New FreeGo 125 Connected dengan tampilan warna elegan dan premium yang mendukung gaya hidup modern dan Yamaha New FreeGo 125 hadir dengan pilihan yang lebih sporty dan modern.

Yamaha merilisi motor teranyar dari kategori Generasi 125, yaitu Yamaha FreeGo 125 Connected.

Yamaha FreeGo 125 juga dihadirkan Yamaha untuk menjadi pilihan masyarakat Indonesia.

Yamaha FreeGo 125 Connected sebagai motor Amazing Matic yang menjadi salah satu line up Yamaha Generasi 125.

Dengan kehadiran fitur canggih Yamaha Motorcycle Connect yang sudah terkoneksi smartphone pengendara untuk memonitor penggunaan berkendara sehari hari, mesin Blue Core 125cc yang membuat akselerasi semakin bertenaga.

Yamahas FreeGo 125 Connected dilengkapi Smart Motor Generator (SMG) dan didukung Stop & Start System (SSS) yang secara otomatis mematikan mesin ketika motor berhenti setelah 5 detik.

Yahama FreeGo 125 Connected terkoneksi dengan smartphone lewat aplikasi Y-Connect.