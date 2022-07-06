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Foto: Survei LSI: Poros KIB Unggul di Segmen Pemilih Media Sosial

OlehAgus Priatna
Rabu, 6 Juli 2022 - 18:13 WIB
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Foto: Survei LSI: Poros KIB Unggul di Segmen Pemilih Media Sosial

Pemaparan hasil survei LSI Denny JA bertema 'Tiga Poros Utama Pilpres 2024 di Era Digital.'

Direktur CPA LSI Denny JA, Ade Mulyana, bersama peneliti LSI Denny JA, Ikram Masloman, memaparkan hasil survei LSI Denny JA bertema 'Tiga Poros Utama Pilpres 2024 di Era Digital' di Jakarta, Rabu (6/7/2022). Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) lebih unggul di kalangan pengguna media sosial dibandingkan dengan PDIP dan poros Gerindra-PKB.

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Survei ini mencoba memetakan kecenderungan pilihan pengguna media sosial terhadap tiga poros utama yang saat ini sudah memenuhi presidential threshold yaitu poros KIB, PDIP, dan Gerindra-PKB.

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Data survei LSI menunjukkan 23,2 persen pengguna Facebook memilih KIB, 23,2 persen memilih PDIP, dan 12,6 persen memilih poros Gerindra-PKB.

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Hasil serupa juga diperoleh KIB dari pengguna WhatsApp Group. Sebanyak 20,7 persen pengguna WhatsApp Group memilih KIB, disusul dengan Gerindra-PKB yang memperoleh persentase 19,9 persen suara dari pengguna WhatsApp Group. Sementara PDIP hanya memperoleh 13,8 persen dukungan dari pengguna Whatsapp Group.

 

Topik
KIB
lsi denny ja
media sosial
PDIP
Pilpres 2024
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