Foto: Survei LSI: Poros KIB Unggul di Segmen Pemilih Media Sosial
Pemaparan hasil survei LSI Denny JA bertema 'Tiga Poros Utama Pilpres 2024 di Era Digital.'
Direktur CPA LSI Denny JA, Ade Mulyana, bersama peneliti LSI Denny JA, Ikram Masloman, memaparkan hasil survei LSI Denny JA bertema 'Tiga Poros Utama Pilpres 2024 di Era Digital' di Jakarta, Rabu (6/7/2022). Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) lebih unggul di kalangan pengguna media sosial dibandingkan dengan PDIP dan poros Gerindra-PKB.
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