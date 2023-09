Foto: The All New Lexus RZ Unjuk Gigi di GJAW 2023

General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma bersama jajaran petinggi Lexus Indonesia berfoto dengan mobil listrik anyar Thr All New Lexus RZ BEV dalam ajang GAIKINDO Jakarta Auto Show (GJAW) 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (10/3/2023). (Foto: Inilah.com/Didik Setiawan).

Mobil listrik anyar The All New Lexus RZ yang berteknologi mobil listrik murni (battery electric vehicle/BEV) resmi diperkenalkan dalam ajang otomotif GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2023, Jumat (10/3/2023).

Bentuk luar The All New RZ mengusung tema Limitless Design dan konsep Seamless E-Motion serta Spindle Body yang fokus pada efisiensi aerodinamika.

Pengalaman berkendara pada The All New Lexus RZ mengikuti konsep Lexus Driving Signature yang natural dan sesuai dengan intuisi maupun intensi pengemudi. Ini antara lain diejawantahkan lewat Direct4 Technology, dengan sistem full all wheel drive (penggerak empat roda).

Kabin The All New Lexus RZ berkonsep Tazuna Cockpit yang meningkatkan koneksi antara pengemudi dengan kendaraan. Seluruh jok kursinya berbalut material ultrasuede yang dibuat dari material berbahan dasar bio sehingga ramah lingkungan.

Bagian samping The All New Lexus RZ

Bagian bumper The All New Lexus RZ

Sisi lampu belakang The All New Lexus RZ

Bagian samping dengan charger The All New Lexus RZ

The All New Lexus RZ unuk gigi di ajang GJAW 2023

Sisi belakang The All New Lexus RZ