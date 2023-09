Foto: The Chicago Experience Sukses Ajak Penonton Java Jazz Festival Bersnostalgia

The Chicago Experience saat tampil menghibur penonton dalam gelaran musik BNI Java Jazz Festival 2023 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta.

Grup musik asal Amerika Serikat ini berkolaborasi dengan Danny Seraphine dan Jeff Coffey dalam gelaran musik BNI Java Jazz Festival 2023.

The Chicago Experience tampil menghibur penonton dengan membawakan sederet lagu hitsnya diantaranya 'If You Leave Me Now', 'You’re the Inspiration', hingga 'Make Me Smile' dan 'Just You and Me'.

The Chicago Experience ft Danny Seraphine dan Jeff Coffey membuka pertunjukkan dengan lagu “Call On Me” dan “Beginnings”. “Beginnings” merupakan lagu yang dirilis pada 1969 dengan menorehkan banyak rekor musik.

The Chicago Experience mengajak penonton untuk bernostalgia dengan lagu-lagu lawas yang hits dan memecahkan rekor.

The Chicago Experience adalah band yang mengusung lagu-lagu band asal Illinois, Chicago yang terbentuk pada 1967.

Suasana aksi panggung The Chicago Experience yang memukau.

Drummer The Chicago Experience Danny Seraphine dalam ajang Java Jazz Festival 2023.

Aksi The Chicago Experience dalam ajang Java Jazz Festival 2023.