Foto: Harga Resmi All New Agya dan Agya GR Sport, mulai Rp 160 Jutaan

Direktur Pemasaran PT TAM Fumitaka Kawashima saat mengumumkan harga resmi All New Agya dalam Gelaran otomotif GAIKINDO Jakarta Auto Show (GJAW) 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (10/3/2023). (Foto: Inilah.com/Didik Setiawan).

Toyota resmi membuka harga All New Agya dan All New Agya GR Sport di Gaikindo Jakarta Auto Week (JAW) 2023, di Jakarta Convention Center (JCC).

All New Agya yang dijual dengan status LCGC dibanderol mulai dari Rp 167 juta - Rp 191 jutaan. Sedangkan, Agya GR Sport yang mengisi segmen city car dibanderol mulai dari Rp 240 juta - Rp 256 jutaan on the road (OTR) DKI Jakarta.

Toyota All New Agya dibekali mesin yang sama dengan Toyota Raize yaitu mesin WA-VE dengan kubikasi 1.200 cc 3-silinder Dual VVT-i. Mesin itu bisa menghasilkan tenaga 88 PS pada 6.000 rpm dan torsi 11,52 Kgm pada 4.500 rpm. Tenaga disalurkan melalui transmisi CVT.

Bagian bumper All New Agya.

Bagian interior ruang kemudi All New Agya.

Suasana launching All New Agya di GJAW 2023.

All New Agya GR Sport.

Peluncuran harga resmi All New Agya.