Foto: UNIQLO Indonesia Luncurkan Koleksi LifeWear 2022

UNIQLO Indonesia meluncurkan koleksi LifeWaer terbaru untuk musim 2022 Spring/Summer yang terangkum dalam tema "UNIQLO City-The Joys of Clothing" di Senayan City, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Reza Rahadian, Eva Celia, Shopia Latjuba, Jerome Polin saat Launching UNIQLO LifeWear 2022 di Jakarta, Kamis (13/1/2022).Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

UNIQLO City terbagi menjadi 4 subtema terdiri dari "The Joys of Landscape" untuk penyuka traveling, penjelajah alam dan gaya adventure. Tema ini diwakili oleh Jerome Polin sebagai mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di negeri Sakura.

Reza Rahadian, Eva Celia, Shopia Latjuba, Jerome Poli, dan Marketing Director & EC Head Business Unit UNIQLO Indonesia, Daniel Pieter Sumual berfoto bersama saat Launching UNIQLO LifeWear 2022 di Jakarta, Kamis (13/1/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Kemudian "The Joys of Imagination" yang menawarkan keindahan seni hingga menggugah imajinasi dalam berpakaian sehari-hari. Tema ini di wakili oleh Reza Rahadian.

Instalasi busana di UNIQLO City. Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Lalu tema "The Joy of Sun and Seaside" yang memberikan kenyamanan dalam setiap aktivitas di bawah sinar matahari saat musim panas. Tema ini diwakili oleh Eva Celia.

Shopia Latjuba. Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Dan yang terakhir dengan tema "The Joys of Skyline" yang mendefinisikan gaya baru kehidupan urban dengan menyoroti semangat hidup perkotaan. Tema ini melekat oleh sosok Shopia Latjuba.

Model memperagakan busana. Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Selain keempat subtema terdapat pula jajaran koleksi terbaru diantaranya Uniqlo U dan UNIQLO / INES DE LA FRESSANGE.

Reza Rahadian. Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Terdapat juga koleksi kaos dari UNIQLO atau UNIQLO T-shirt yang selalu menajdi favorit dan ditunggu-tunggu.

Model memperagakan busana. Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

UNIQLO berfocus pada pada kegembiraan sederhana yang hadir ketika manusia dan pakaian bertemu seiring dengan bergantinya musim.

Model memperagakan busana. Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

UNIQLO sebagai pakaian yang dapat diakses oleh semua kalangan dan penuh dengan kegembiraan hadir untuk menemani gaya berpakaian sehari-hari.

Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

UNIQLO LifeWear 2022 hadir sesuai dengan kebutuhan sehari-hari penggunanya. Baik dalam berpetualang, berlibur hingga pakaian kerja yang casual.

Jerome Polin. Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Untuk Spring/Summer UNIQLO sudah mempersiapkan banyak kelksi pakaian muali dari jaket, gaun, atasan, rok, celana jeans, sportswear, dan masih banyak lagi.

Model memperagakan busana Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

UNIQLO menghadirkan warna-warna yang menarik, desain siluet, dan detailnya terlihat menyenangkan dan berbeda, simple namun tetap stylish.

Marketing Director & EC Head Business Unit UNIQLO Indonesia, Daniel Pieter Sumual. Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

UNIQLO City - The Joys of Clothing menawarkan instalasi pakaian koleksi LifeWear 2022 mulai 14 Januari hingga 16 Januari 2022.

Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Pengunjung dapat mencoba permainan Claw Manchine serta free coffee yang telah disiapkan.

Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

UNIQLO Spring/Summer ini menjadi koleksi yang cocok digunakan sehari-hari di berbagai aktiovitas dan mudah sekali untuk mix and match sesuai dengan gaya dan kepribadian masing-masing penggunanya.

Shopia Latjuba dan Eva Celia. Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

