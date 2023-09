Foto: Zulhas Dampingi Jokowi Tinjau Harga Pangan Jelang Lebaran

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau stok dan harga komoditas pangan di dua pasar Jakarta menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

Menteri Perdagangan Zulkiefli Hasan saat tiba di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat untuk menyambut dan mendampingi Presiden Jokowi, Rabu (5/4/2023).

Kepala negara dan jajaran mengunjungi dua pasar yakni Pasar Rawamangun, Jakarta Timur dan Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyerahkan bantuan tunai langsung (BLT) kepada para pedagang pasar senilai Rp1,2 juta per pedagang.

"Ini kan mendekati Lebaran. Saya dan Menteri Perdagangan ingin cek yang pertama stoknya, kemudian yang kedua harganya," kata Presiden di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2023).

Turut mendampingi orang nomor satu di Indonesia itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Setelah meninjau, Jokowi memaparkan banyak komoditas pangan yang mengalami penurunan harga, seperti telur ayam, daging ayam, beras, hingga komoditas hortikultura, antara lain bawang merah dan cabai.

Penurunan harga ini sejalan dengan pemantauan Badan Pusat Statistik yang mencatat terjadi deflasi. "Ini bagus dalam posisi mau Lebaran tapi harga-harga turun yang saya lihat," kata Jokowi.

Berdasarkan pantauan di Pasar Johar Baru, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga, seperti daging ayam yang turun dari Rp38 ribu per kg menjadi Rp33 ribu per kg.

Kemudian, telur ayam turun dari Rp30 ribu per kg menjadi Rp29 ribu per kg, cabai rawit turun dari Rp90 ribu per kg menjadi Rp60 ribu sampai Rp65 ribu per kg, bawang merah turun dari Rp60 ribu menjadi Rp40 ribu per kg dan bawang putih dari Rp44 ribu menjadi Rp40 ribu per kg.

Sementara itu, harga daging sapi tetap stabil di kisaran Rp140 ribu sampai Rp160 ribu per kg.