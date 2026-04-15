Fotonya Viral di Medsos! Menantu Kurang Ajar Ini 'Tilep' Duit Mertua untuk Selingkuh di Bali

Kelakuan SU alias Aan benar-benar bikin urut dada. Pria asal Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, ini nekat menggelapkan uang mertuanya sebanyak Rp4,7 miliar. Bukan untuk modal usaha, tapi dipakai buat memanjakan selingkuhannya.

Kasus ini meledak setelah foto Aan bersama wanita idaman lain di sebuah vila di Bali viral di media sosial. Sang kakak ipar pelaku membongkar borok tersebut dengan caption menohok. "Kalau mau selingkuh pakai uang pribadi, bukan mencuri uang mertua," tulis unggahan itu.

Tak butuh waktu lama, Aan diciduk tanpa perlawanan di wilayah Kecamatan Kepahiang dan langsung digelandang ke Polres Kepahiang. Kanit Pidum Polres Kepahiang, Aipda Abdullah Barus, menyatakan pihaknya juga menyita barang bukti berupa uang tunai, ponsel, laptop, hingga barang-barang branded yang diduga hasil uang haram tersebut.

"Dari hasil interogasi, pelaku tidak membantah perbuatannya, ia mengakui telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan kopi milik ayah mertuanya secara bertahap," kata Abdullah, dikutip Rabu (15/4/2026).

Penyidik mencatat setidaknya ada sembilan kali transaksi penjualan kopi yang diselewengkan Aan. Bukannya disetor ke mertua, uang itu menguap untuk foya-foya dan membelikan barang mewah bagi wanita simpanannya.

"Dari transaksi itulah, uang hasil penjualan tidak sepenuhnya disetorkan kepada pemilik, melainkan diselewengkan untuk kepentingan pribadi," jelas Abdullah.

Polisi saat ini masih mendalami aliran dana dan kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Pendataan rinci terhadap seluruh transaksi pelaku masih terus dilakukan oleh penyidik Polres Kepahiang.

