Gacor di Fiorentina, Dusan Vlahovic Siap Merapat ke Juventus

Juventus sudah menjalin kesepakatan dengan Fiorentina untuk memboyong penyerang tajam Dusan Vlahovic seharga 75 juta euro (sekira Rp1,2 triliun).

Melansir dari Reuters, kesepakatan itu akan memecahkan rekor nilai transfer musim dingin di Liga Italia dan Vlahovic kabarnya akan mendapatkan gaji sebesar 7 juta euro (sekira Rp113,2 miliar) per tahun di Juventus.

Pakar Transfer Fabrizio Romano mengabarkan, kubu Turin akan menggelontorkan biaya senilai 75 juta euro atau sekitar Rp 1,2 triliun untuk mengontrak Vlahovic.

Rincian transfer Vlahovic juga telah beres. Namun, belum ada informasi pasti bagaimana skema pembayaran yang akan Juventus lakukan.

Direktur olahraga Fiorentina Daniele Prade sebelumnya sempat menyatakan bahwa klubnya "terbuka" menerima tawaran.

Saat ini pihaknya mematok banderol 70 juta euro dalam sebuah tayangan di saluran televisi Italia pada Senin (24/1) kemarin.

Dusan Vlahovic bergabung dengan Fiorentina pada Juli 2018.

Musim lalu dinobatkan Pemain Muda Terbaik Liga Italia setelah mencetak 21 gol.

Performa apik Vlahovic berlanjut musim ini, di mana ia telah mengemas 17 gol di bawah arahan pelatih baru Fiorentina Vincenzo Italiano dan saat ini berbagi tempat memuncaki daftar top skor Liga Italia bersama penyerang Lazio Ciro Immobile.

Kepergian Vlahovic sudah menjadi prediksi setelah pemilik Fiorentina Rocco Commisso pada Oktober lalu mengungkapkan bahwa penyerang asal Serbia itu telah menolak tawaran perpanjangan kontraknya yang berakhir Juni 2023.

Juventus saat ini menempati posisi kelima klasemen Liga Italia unggul enam poin atas Fiorentina yang berada di urutan ketujuh.

Dusan Vlahović deal. Juventus have offered him €7m net per season as salary, talks progressing with his agents on personal terms. ⚪️⚫️ #Vlahovic