Gaduh Seruan Jatuhkan Prabowo, Peneliti BRIN Skakmat Saiful Mujani

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai pidato pendiri lembaga survei SMRC, Saiful Mujani, yang memuat pernyataan diduga mengajak menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dalam acara halalbihalal, bukanlah sesuatu yang patut dilakukan.

Perlu diketahui, dalam video yang diunggah akun Instagram @leveenia, Saiful menilai prosedur formal seperti pemakzulan (impeachment) tidak akan berjalan efektif menghadapi Prabowo.

“Saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impachment seperti itu, itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo, hanya itu,” ucap Saiful dalam video tersebut.

Ia melanjutkan, menjatuhkan presiden adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan negara. “Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan, itulah menyelamatkan tapi bukan menyelamatkan Prabowo menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” sambungnya.

Menurut Wasisto, esensi halalbihalal sebenarnya untuk memperkuat silaturahmi, saling memaafkan, dan memperkuat relasi sosial. Tiga hal itu jadi penanda awal baru dan semangat baru secara personal dan sosial.

“Jadi sekiranya halal bi halal terdapat hal yang di luar tujuan ketiga hal tersebut, maka kurang patut. Apalagi halal bi halal itu maknanya lebih kepada sosio-religius, bukan politik,” kata Wasisto kepada Inilah.com, Minggu (5/4/2026).

Ia menegaskan, terdapat regulasi berkaitan soal pemakzulan terhadap Presiden yang sudah diatur secara ketat. Dengan begitu, tak mudah untuk memberhentikan Presiden begitu saja.

“Semua ada jalur konstitusionalnya. Mekanisme pemakzulan diatur dalam pasal 7A dan 7B di mana yang berwenang itu adalah DPR (pengusul), Mahkamah Konstitusi (pemeriksa bukti), dan MPR (pemutus pemberhentian),” tegas Wasisto.

Jagat media sosial memang tengah gaduh oleh potongan video ceramah tersebut. Akun @leveenia menyayangkan bahasa yang keluar dari mulut seorang profesor. "Kontradiktif banget, ini Professor Saiful Mujani punya lembaga survei, pasti bermain dengan angka, dan harusnya tertib dengan etika demokrasi. Tapi kok narasinya malah ngajak orang-orang untuk berkonsolidasi menjatuhkan Presiden dengan cara yang inkonstitusional dan non-demokratis," tulis akun tersebut.

Tudingan makar pun langsung dialamatkan kepada Saiful. Menanggapi hal itu, Peneliti dan Manajer SMRC, Saidiman Ahmad, langsung pasang badan. Ia menyebut video yang viral tersebut hanyalah potongan yang sengaja disebarkan untuk menggiring opini.

“Sebaiknya ditonton keseluruhan ceramah Prof. Saiful Mujani tersebut. Itu sebenarnya pidato politik biasa yang dilakukan oleh seorang akademisi yang kritis pada jalannya pemerintahan,” kata Saidiman kepada Inilah.com, Sabtu (4/4/2026).

Saidiman menegaskan, dalam iklim demokrasi, kritik keras terhadap penguasa adalah hal yang lumrah dan sah di mata hukum. Ia membantah keras jika bosnya disebut sedang merencanakan makar.

“Nggak lah (bukan ajakan makar). Dalam tingkat tertentu, menjatuhkan pemerintah yang melanggar Konstitusi juga bisa dilakukan dalam sistem demokratis,” ujarnya menambahkan.

SMRC meyakini ada pihak yang sengaja ingin memojokkan Saiful melalui suntingan video tersebut. Menurut Saidiman, video yang beredar di media sosial hanyalah potongan-potongan video yang diunggah oleh orang yang tak bertanggung jawab.