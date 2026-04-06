Gaduh Video Saiful Mujani Serukan Makar, Akademisi: Bisa Lemahkan Demokrasi!

Potongan video pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani di media sosial yang memuat pernyataan diduga mengajak menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto, masih terus menjadi sorotan publik.

Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand), Aidinil Zetra pun buka suara. Ia menegaskan dalam sistem demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang sah.

Namun, Aidinil mengingatkan, ada batasan yang tidak boleh dilanggar, terutama terkait mekanisme pemberhentian presiden. “Sebagai akademisi ilmu politik, saya memandang bahwa keinginan sebagian warga untuk menjatuhkan presiden di luar mekanisme konstitusi perlu disikapi secara hati-hati dan rasional,” kata Aidinil kepada Inilah.com di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menyampaikan Ketidakpuasan

Selanjutnya menurut dia, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintah, termasuk melalui demonstrasi maupun tuntutan perubahan kebijakan. Hal itu merupakan bagian dari praktik demokrasi yang sehat.

Meski demikian, upaya untuk memberhentikan presiden tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau hanya berdasarkan tekanan publik.

Indonesia, kata Aidinil, merupakan negara hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, segala proses politik, termasuk pemberhentian presiden, harus mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi.

Ia menjelaskan, mekanisme pemberhentian presiden hanya dapat dilakukan melalui tahapan yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Konstitusi telah mengatur secara jelas bahwa pemberhentian presiden hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang sah,” jelas dia.

Kepatuhan terhadap Aturan

Lebih jauh Aidinil mengingatkan, jika mekanisme tersebut diabaikan, maka yang terjadi bukanlah penguatan demokrasi, melainkan justru pelemahan terhadap sistem itu sendiri.

Ia memandang, demokrasi tidak hanya soal kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga tentang kepatuhan terhadap aturan yang menjaga stabilitas dan keadilan.

“Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang tidak hanya kuat dalam ekspresi, tetapi juga kokoh dalam aturan,” tegas Aidinil.

Sekadar informasi, media sosial gaduh oleh potongan video ceramah pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani. Dalam video yang diunggah akun Instagram @leveenia, akademisi tersebut dituding melontarkan narasi inkonstitusional karena mengajak publik menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

Akun tersebut menyayangkan bahasa yang keluar dari mulut seorang profesor. "Kontradiktif banget, ini Professor Saiful Mujani punya lembaga survei, pasti bermain dengan angka, dan harusnya tertib dengan etika demokrasi. Tapi kok narasinya malah ngajak orang-orang untuk berkonsolidasi menjatuhkan Presiden dengan cara yang inkonstitusional dan non-demokratis," tulis akun tersebut.

Dalam potongan video itu, Saiful memang bicara blak-blakan. Ia menilai prosedur formal seperti pemakzulan (impeachment) tidak akan berjalan efektif menghadapi Prabowo.

“Saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impachment seperti itu, itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo, hanya itu,” ucap Saiful dalam video tersebut.

Ia melanjutkan, menjatuhkan presiden adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan negara. “Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan, itulah menyelamatkan tapi bukan menyelamatkan Prabowo menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” sambungnya.