Punya Kinerja Moncer, Pupuk Indonesia Borong Dua Penghargaan

Di tengah gaduhnya Listiarini Dewajanti mundur dari jajaran direksi PT Pupuk Indonesia (Persero), ada kabar baik. Kinerja holding BUMN pupuk itu mendapat pengakuan positif.

PT Pupuk Indonesia (Persero) berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dalam acara Indonesia Best BUMN Award 2021 : Building Back Better yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi. Kedua penghargaan itu adalah Agricultural Productivity Improvement Program dan Outstanding Financial Performance.

Penghargaan diberikan secara virtual kepada Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman. Diserahkan Muhammad Ihsan selaku CEO & Chief Editor Warta Ekonomi, disaksikan Fadel Muhammad selaku Founder & Commissioner Warta Ekonomi dan mantan Menteri BUMN Tanri Abeng.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman mengatakan, penghargaan ini menjadi bukti kerja keras seluruh insan Pupuk Indonesia Grup. "Alhamdulillah, puji syukur ke Hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, PT Pupuk Indonesia dapat memperoleh penghargaan dalam ajang Indonesia Best BUMN Award 2021 untuk kategori Outstanding Financial Performance dan Agricultural Productivity Improvement Program. Kami hadir disini menerima penghargaan mewakili seluruh insan Pupuk Indonesia Grup, karena penghargaan ini sesungguhnya adalah milik seluruh karyawan dan keluarga besar Pupuk Indonesia," kata Bakir.

Bakir mengatakan, penghargaan yang didapat Pupuk Indonesia pada ajang ini merupakan hasil dari program Transformasi Bisnis serta komitmen perusahaan yang tidak pernah berhenti melakukan inovasi.

Inovasi yang telah dilakukan Pupuk Indonesia, dikatakan Bakir, salah satunya adalah Program Makmur. Program yang merupakan singkatan dari Mari Kita Majukan Usaha Rakyat ini juga merupakan bagian dari proses transformasi bisnis yang berkomitmen mendukung pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional.

Menurut Bakir, Program Makmur memberikan ekosistem lengkap yang bertujuan meningkatkan produktivitas hingga penghasilan petani. Ekosistem di sini menghubungkan petani dengan pihak project leader, asuransi, lembaga keuangan, teknologi pertanian, pemerintah daerah, agro input, ketersediaan pupuk non subsidi, dan offtaker.

Makmur dan berbagai terobosan lainnya dalam program Transformasi Bisnis juga telah membawa perusahaan meraih kinerja operasional yang sangat baik dan positif. "Penghargaan ini merupakan wujud dari komitmen dan kerja keras Anda semua, yang tak pernah berhenti berinovasi dan memberikan kontribusinya, tidak hanya untuk perusahaan tapi juga untuk bangsa dan negara. Untuk itu, mewakili jajaran Direksi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Insan Pupuk Indonesia," ungkapnya.