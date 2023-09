Gaet The Aspirant, Mobile Legends Hadirkan Dua Skin Karakter Bertema Anime

MOBA seluler populer "Mobile Legends: Bang Bang" (MLBB) telah memperkenalkan versi Update terbaru mulai tanggal 18 Januari 2022. Update ini menghadirkan seri Skin bertema Anime baru “The Aspirants” dengan Skin untuk dua Hero favorit penggemar—Layla dan Fanny, hadir mulai tanggal 22 Januari. Selain itu, influencer wanita Sarah Viloid dan Vivi Novika bakal membintangi film pendek “We Are The Aspirants” yang berperan sebagai Layla dan Fanny untuk menceritakan bagaimana perjuangan mereka saat melawan musuh yang disebut “Ender”. Film pendek ini sudah tayang di channel YouTube Mobile Legends: Bang Bang Indonesia.

Crossover dunia paralel

Dari materi yang telah dirilis hingga saat ini, bisa dapat melihat bahwa The Aspirants mengambil pendekatan yang sangat berbeda dibandingkan dengan Art Style Game yang sebenarnya, dengan saturasi warna yang tidak terlalu terang dan model desain datar untuk membangkitkan Style Anime yang jelas. Ini adalah langkah ke arah yang benar-benar baru bagi tim MLBB. Untuk memastikan keaslian dari seluruh desain baru ini, Moonton telah mengundang banyak artis terkenal untuk menangani dalam menggambarkan ulang artwork game; termasuk segala hal mulai dari Original Art dan Storyboard hingga potret Hero. Tim MLBB kemudian menerjemahkan karya-karya tersebut ke dalam model karakter, perspektif dalam game, dan detail lainnya, sehingga menghasilkan Style Anime yang cocok dengan dunia MLBB. Bukan sekadar visual dalam Update baru ini, namun: untuk menyesuaikan Skin dengan Style Anime, tim MLBB mengundang komposer Yasuharu Takanashi, seorang komposer Work Credit termasuk anime terkenal seperti Naruto, untuk membuat lagu tema The Aspirants. Lagu ini, "We Believe", menceritakan kisah mengharukan tentang kesetiaan dan persahabatan dari sudut pandang The Aspirants saat mereka menemukan dunia baru di hadapannya.

Dalam lagu tema kita dapat melihat pertarungan mecha yang menakjubkan ketika The Aspirants menggerakkan pakaian tempurnya, didukung juga oleh emosi yang kuat. Untuk berhasil menghadapi lawannya, para Ender serta menghindari kekuatan emosi mereka sendiri, para gadis itu harus tetap memiliki keyakinan dan berjuang bersama dengan teman-teman.

Kali ini, MLBB telah mengumpulkan susunan CV yang luar biasa! Layla akan disuarakan oleh Yoshino Nanjo, yang terkenal karena membawakan lagu tema A Certain Scientific Railgun, “Only My Railgun”. Mendengar suaranya dalam track, kamu akan merasa seperti berada di dalam konser “Love Live!”. Fanny akan disuarakan oleh Nana Mizuki, CV yang terkenal karena perannya sebagai Hinata Hyuga di Naruto.

Sesuai dengan lokalisasi MLBB, The Aspirants akan menyertakan voice over dalam 8 bahasa dan lebih dari 20 teks deskripsi. Player dapat mengganti skin ke dalam bahasa pilihan mereka untuk skin pada tampilan Interface, dan menikmati karya menakjubkan dari CV lainnya juga.

Layla dan Fanny

Layla dan Fanny: seorang Marksman yang bangga namun kesepian yang telah menemani para Player untuk waktu yang lama; dan yang satunya, seorang Assassin energik yang penuh dengan optimisme akan keterampilannya dalam menggunakan Hook. Dalam waktu dekat, kamu akan melihat bahwa seri The Aspirants ini lebih dari sekadar pengujian MLBB dengan Art Style yang baru. Dengan dirilisnya skin baru ini, cerita Layla dan Fanny akan terungkap dalam komik yang akan hadir bersama mereka

Di dalam dunia paralel Tas, terdapat Selrick Academy. Disini, anak laki-laki dan perempuan dipilih sebagai para Aspirant, bertugas menjaga kota dan melawan para Ender. Layla dan Fanny merupakan murid yang paling cemerlang berdasarkan peringkat dari para Aspirant. Mereka memulai dengan awal yang tidak baik, berdebat tentang hampir semua hal, tetapi keduanya segera mulai memahami satu sama lain saat mereka memerangi kekuatan jahat. Didukung oleh emosi penggunanya, pakaian mecha memiliki kepribadiannya sendiri, dan memilih para Aspirant yang paling cocok untuk menggunakan pakaian mecha dalam pertempuran. Saat pertempuran berkecamuk dan emosi mereka memuncak, para Aspirant harus mengandalkan keyakinan sebagai garis pertahanan terakhir mereka.

Layla dan Fanny bukan hanya Hero yang biasa dimainkan, mereka adalah teman dekat yang menemani para Player di sepanjang kehidupan sehari-harinya. Dan sekarang, Player dapat menikmati semua konten baru dalam bentuk potret Hero, interaksi suara, dan efek visual bertema anime yang mendebarkan di dalam medan pertempuran. Ikuti quest harian dan tingkatkan persahabatan dari Layla dan Fanny untuk membuka lebih banyak emote mereka.

Sama seperti Layla dan Fanny yang bersatu untuk mengalahkan para Ender, Player dari seluruh dunia bertemu di MLBB dan berkoordinasi untuk meraih kemenangan, merasakan serunya pertarungan bersama. Tidak diragukan lagi, ada banyak hal yang berhubungan dengan Player dalam cerita Layla dan Fanny.

We Believe!

Mobile Legends: Bang Bang dirilis pada tahun 2016, dan menduduki peringkat MOBA seluler nomor 1 yang paling banyak di-download pada bulan Agustus 2021 (sumber: Sensor Tower). Demi memastikan pengalaman yang menyenangkan dapat dipertahankan untuk miliaran Player yang terdaftar dari 200 negara, tim MLBB terus bekerja dalam riset pengguna dan lokalisasi untuk menghadapi tantangan baru dan membuat terobosan baru. Pada saat ini, mereka mendengarkan komentar basis pemain dari media sosial dan mencatat kesukaan mereka terhadap anime. Sebagai hasilnya, mereka sekarang menghadirkan seri skin bertema anime untuk Player yang ingin melihat lebih banyak elemen anime di MLBB. Tantangan utamanya adalah mengenai cara mengintegrasikan Art Anime dari The Aspirants dengan Art Style 3D dari MLBB. Melalui percobaan, tim akhirnya berhasil menyimulasikan proses menggambar dari Anime Artist melalui rendering berlapis untuk menciptakan kembali Art Style dalam bentuk 3D, dan dipasangkan dengan efek yang paling cocok untuk MLBB.