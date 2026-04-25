Gagal Bikin Rupiah Berotot, Bos BI Perry Warjiyo Didesak Mundur: Jangan Hanya Nikmati Gaji Jumbo

Tugas Bank Indonesia (BI) sebagai stabilisator nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS (US$) digugat, lantaran posisinya terus melemah. Pekan ini, sempat ambruk ke level terendah sepanjang sejarah Indonesia, yakni Rp17.301/US$.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai BI yang kini dipimpin Perry Warjiyo telah gagal menjalankan tugas sebagai stabilisator nilai tukar. "Dan selalu bahasa BI, mata uang negara lain juga anjlok. Coba diteliti lagi, pelemahan rupiah ternyata cukup dalam di Asia Tenggara. Lalu apalagi alasan BI," ungkap Uchok di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Dia menyarankan agar Perry Warjiyo selaku Gubernur BI, mengundurkan diri jika masih ingin dihormati sebagai profesional. "Sudah saat Bos BI mundur. Karena tidak sanggup menahan rupiah yang terus jatuh. Pekan depan, saya masih yakin, masih ada 'goro-goro' di rupiah. Sebaiknya Pak Perry mundur saja," tegasnya.

Di sisi lain, Uchok mempertanyakan moralitas dari petinggi BI periode saat ini. Mereka menikmati gaji, tunjangan, serta berbagai fasilitas mewah, namun gagal mempertahankan kurs rupiah yang stabil.

"Jangan enak saja, duduk di kursi empuk BI dengan fasilitas dan gaji yang tinggi, akan tetapi kinerja seadanya. Menjaga stabilitas rupiah saja sudah enggak mampu. Ya harusnya mundur jika masih punya malu," tandasnya.

Pada perdagangan Jumat (24/4), kurs rupiah ditutup di level Rp17.229/US$, atau menguat 0,33 persen dibandingkan penutupan sehari sebelumnya di Rp17.286/US$. Meski menguat, rupiah masih tertekan karena bertengger di atas level psikologis Rp17.000/US$.

Di saat yang sama, beberapa mata uang di Asia juga mengalami penguatan. Misalnya, dolar Taiwan menguat 0,19 persen, ringgit Malaysia naik 0,09 persen. Pun demikian dengan baht Thailand yang naik 0,06 persen, dolar Singapura 0,05 persen, dan yen Jepang 0,02 persen.

Sementara peso Filipina justru mengalami pelemahan 0,39 persen. Diikuti won Korea Selatan yang anjlok 0,21 persen, dan rupee India turun 0,17 persen. Nasib serupa dialami dolar Hong Kong yang merosot 0,05 persen, serta yuan China melemah 0,04 persen.

Daftar Gaji Petinggi BI

Ternyata benar, menjadi karyawan Bank Indonesia (BI) adalah dambaan banyak orang, karena besarnya gaji berikut tunjangan. Makin tinggi level, semakin besar pula penghasilannya.

Untuk level puncak di bank sentral Merah Putih itu, besaran gaji diatur dalam UU No 23 Tahun 1999 tentang BI. Mulai dari Gubernur, Deputi Gubernur Senior, hingga Deputi Gubernur. Menariknya, beleid ini menyatakan bahwa besaran gaji bisa direvisi atau ditetapkan oleh Dewan Gubernur.

Khususnya Pasal 51 ayat (1), menetapkan Dewan Gubernur BI berhak untuk menetapkan sendiri gaji mereka.

“Gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur,” tulis Pasal 51 ayat (1) UU tentang BI.

Selanjutnya ayat (2) menyatakan, Gubernur BI dapat menetapkan gaji sebesar dua kali lipat dari jabatan tertinggi di BI.

“Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dari gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia,” bunyi Pasal 51 ayat (2) UU 23/1999.

Sementara ayat (3) Pasal 51 UU 23/1999 menyatakan, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Berikut daftar gaji pegawai BI mulai level tertinggi hingga terendah:

Gubernur Bank Indonesia

Kisaran gaji: Rp200 juta–Rp250 juta per bulan, ditambah tunjangan dan fasilitas lainnya. Deputi Gubernur Senior

Kisaran gaji: Rp150 juta–Rp200 juta per bulan Deputi Gubernur

Kisaran gaji: Rp100 juta–Rp150 juta per bulan Direktur Eksekutif

Kisaran gaji: Rp60 juta–Rp100 juta per bulan Kepala Departemen

Kisaran gaji: Rp40 juta–Rp60 juta per bulan Deputi Direktur/Manajer Senior

Kisaran gaji: Rp30 juta–Rp40 juta per bulan Manajer

Kisaran gaji: Rp20 juta–Rp30 juta per bulan Asisten Manajer

Kisaran gaji: Rp15 juta–Rp20 juta per bulan Staf

Kisaran gaji: Rp10 juta–Rp15 juta per bulan Pegawai entry level

Kisaran gaji: Rp7 juta–Rp10 juta per bulan

Selain gaji pokok, pegawai BI juga mendapatkan berbagai tunjangan seperti tunjangan keluarga, transportasi, kesehatan, dan bonus kinerja.

Jumlah gaji dan tunjangan ini dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan yang berlaku di BI, serta performa individu pegawai.