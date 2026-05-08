Gagal Bujuk Iran soal Selat Hormuz, Trump Mulai Kehilangan Dukungan

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai langkah Iran memberikan tenggat waktu 30 hari kepada United States terkait pembukaan blokade Selat Hormuz, merupakan bagian dari strategi diplomasi untuk menekan Presiden AS Donald Trump.

Menurut Hikmahanto, tekanan tersebut muncul di tengah melemahnya dukungan publik domestik terhadap Trump apabila kembali melibatkan AS dalam perang.

“Iya Iran hendak memberi tekanan (pressure) kepada Trump karena di dalam negeri Trump sudah tidak lagi mendapat dukungan dari publiknya bila perang dilakukan kembali,” kata Hikmahanto saat dihubungi Inilah.com, Jumat (8/5/2026).

Ia menilai, kondisi tersebut membuka peluang bagi kedua negara untuk memilih jalur perundingan dibanding memperpanjang eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.“Oleh karena itu kemungkinan Trump tidak akan melewati kesempatan ini untuk berunding terkait Selat Hormuz dalam kurun waktu 30 hari,” ujarnya.

Hikmahanto juga menegaskan bahwa langkah Iran tersebut lebih tepat dipahami sebagai strategi diplomasi ketimbang ultimatum politik semata.“Ini merupakan strategi diplomasi,” ucap dia.

Meski demikian, Hikmahanto mengingatkan peluang negosiasi antara Iran dan AS hanya akan berjalan efektif apabila situasi keamanan tetap terkendali dan tidak ada pelanggaran gencatan senjata.“Menurut saya cukup realistis dengan catatan gencatan senjata tidak dilanggar,” tegasnya.

Diketahui, Ketegangan antara Teheran dan Washington memasuki fase krusial. Pemerintah Iran resmi menetapkan tenggat waktu selama satu bulan bagi Amerika Serikat (AS) untuk menuntaskan negosiasi pembukaan kembali Selat Hormuz dan pengakhiran blokade maritim.

Melansir laporan Axios pada Sabtu (2/5/2026), tuntutan ini tertuang dalam proposal 14 poin yang telah direvisi dan disampaikan kepada pihak Gedung Putih pada Kamis (30/4/2026) lalu. Selain soal jalur pelayaran, Iran mendesak penghentian perang di wilayahnya serta Lebanon secara permanen.

Dua sumber yang memahami isi dokumen tersebut mengungkapkan bahwa Teheran menginginkan lini masa yang sangat ketat. Dalam 30 hari pertama, pembicaraan harus membuahkan hasil konkret terkait akses maritim, pencabutan blokade laut, dan kesepakatan gencatan senjata yang berkelanjutan.

Jika fase pertama ini berhasil, negosiasi akan berlanjut ke tahap berikutnya dengan fokus pada isu program nuklir untuk jangka waktu satu bulan tambahan. Tanpa kesepakatan awal, pembicaraan nuklir dipastikan tidak akan berjalan.