Gagal Jadi Wonder Woman, Adria Arjona Malah Perankan Ratu Alien di Sekuel Superman

Teka-teki peran Adria Arjona di jagat sinema DC (DCU) akhirnya terjawab. Alih-alih mengenakan tiara Wonder Woman seperti yang sempat dirumorkan, Arjona justru dipastikan memerankan karakter Maxima dalam sekuel Superman: Man of Tomorrow.

Mengutip Variety, Arjona terpilih memerankan Maxima, sosok ratu alien dari komik DC yang dikenal punya karakter kompleks. Di komiknya, Maxima bukan cuma sekadar musuh (antagonis), tapi juga punya dinamika emosional yang unik dengan sang Manusia Baja.

Menariknya, Arjona sempat digadang-gadang publik sebagai kandidat kuat Wonder Woman baru. Namun, pihak studio rupanya punya rencana lain dan menilai karakter Maxima lebih pas dengan kapasitas akting aktris asal Puerto Rico tersebut.

Arjona tak mendapatkan peran ini dengan mudah. Ia harus menyingkirkan sejumlah nama beken lainnya dalam proses audisi, seperti Eva De Dominici, Sydney Chandler, hingga Grace Van Patten.

Produksi film ini dijadwalkan bakal segera digeber di Atlanta, Amerika Serikat. Jika tak ada aral melintang, film ini siap menyapa penggemar di bioskop pada 9 Juli 2027 mendatang.

Superman: Man of Tomorrow tetap mempertahankan wajah-wajah lama. David Corenswet kembali mengenakan jubah Superman, bersanding dengan Nicholas Hoult sebagai Lex Luthor.

Uniknya, di sekuel ini musuh bebuyutan tersebut kabarnya terpaksa bekerja sama demi menghadapi ancaman Brainiac yang diperankan oleh Lars Eidinger.

Deretan pemeran pendukung lainnya pun tak kalah mentereng. Ada Rachel Brosnahan sebagai Lois Lane, Skyler Gisondo sebagai Jimmy Olsen, Sara Sampaio sebagai Eve Teschmacher, hingga Isabela Merced sebagai Hawkgirl.

Nama-nama seperti Nathan Fillion, Edi Gathegi, dan Aaron Pierre juga dipastikan memperkuat amunisi film yang diproyeksikan menjadi rilisan superhero terbesar pada 2027 tersebut.

