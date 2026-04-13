Gagal Juara, Souto Soroti Kepemimpinan Wasit di Final AFF Futsal 2026

Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto menyoroti sejumlah keputusan wasit dalam partai final Piala AFF Futsal 2026 kontra Thailand.

Dalam laga yang berlangsung di Nonthaburi, Bangkok, Minggu (12/4/2026), skuad Garuda harus puas dengan status runner-up usai kalah 1-2 atas tuan rumah.

Setelah laga, Souto mencermati banyaknya keputusan wasit yang dapat diperdebatkan. Menurut Souto, salah satu momen krusial terjadi saat Indonesia dianggap melakukan pelanggaran keenam yang berujung second penalty untuk Thailand di akhir babak pertama.

Kesempatan itu dimaksimalkan Itticha Praphaphan untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1, setelah sebelumnya Indonesia unggul lewat gol Andres Dwi Persada Putra.

“Saya rasa kami kami mendapat enam pelanggaran yang menurut pendapat saya, tidak semuanya adalah pelanggaran. Dan saya jujur jika saya katakan bahwa saya merasa terlalu banyak dirugikan oleh keputusan wasit,” kata Souto usai laga.

“Sehingga mereka bisa menyamakan kedudukan lewat titik sepuluh meter (second penalty), padahal sebelum momen sepuluh meter itu, skornya 1-0,” ujarnya lagi.

Terlepas dari itu, Souto mengakui timnya sempat tampil dominan di babak pertama dengan menciptakan tiga hingga empat peluang emas. Namun, efektivitas menjadi pembeda, karena hanya satu peluang yang berbuah gol.

Memasuki babak kedua, Thailand tampil lebih agresif dan mampu membalikkan keadaan melalui gol Panut Kittipanuwong. Indonesia pun mencoba merespons dengan menerapkan skema power play melalui kiper terbang Guntur Ariwibowo di menit-menit akhir.

Meski skema tersebut sempat menghadirkan beberapa peluang, Souto menilai eksekusinya belum maksimal. Maklum, Souto menyebut waktu persiapan tim-nya terbatas untuk mengikuti kejuaraan Piala AFF Futsal.

“Dan kami melakukannya dengan baik. Saya rasa kami punya dua atau tiga peluang mencetak gol yang sangat jelas. Dan mereka tampak sedikit terkejut saat bertahan menghadapi power play kami,” tuturnya.

Selain itu, Souto juga menyinggung insiden tekel keras di akhir laga yang menurutnya layak berujung kartu merah. Namun, setelah peninjauan melalui Video Support (VS), wasit tidak memberikan hukuman maksimal.

“Dan menurut pendapat saya, saya harus mengecek kembali rekamannya, tapi itu adalah pelanggaran yang sangat keras, pelanggaran yang sangat kasar. Itulah mengapa kami meminta challenge (peninjauan video). Namun secara umum, kami kalah. Selamat untuk Thailand, mereka mendapatkan trofinya, mereka mendapatkan kemenangannya,” pungkasnya.