Gagal Manggung di Hammersonic 2026, New Found Glory Singgung Situasi Geopolitik Dunia

Ukuran Font Kecil Besar

Kabar kurang sedap menghampiri para die-hard fans pop-punk di tanah air. Band legendaris asal Amerika Serikat, New Found Glory (NFG), resmi batal menyapa penggemarnya di panggung Hammersonic Festival 2026 pada 2-3 Mei mendatang.

Menariknya, bukan masalah internal band atau teknis panggung yang menjadi ganjalan utama, melainkan situasi panas di peta dunia. Pihak promotor, Ravel Entertainment, mengungkapkan bahwa faktor geopolitik global menjadi pemicu utama batalnya Jordan Pundik dan kawan-kawan terbang ke Indonesia.

"Situasi geopolitik dunia menyebabkan adanya cancellation flight secara sepihak. Hal-hal ini benar-benar di luar kendali kami," tulis perwakilan Ravel Entertainment dalam keterangan resminya, Senin (13/4).

Senada dengan promotor, New Found Glory melalui akun media sosial mereka menegaskan bahwa keputusan pahit ini diambil karena keadaan yang sangat mendesak. Namun, mereka pasang badan untuk pihak penyelenggara agar tidak ada spekulasi liar.

Pernyataan resmi new found glory soal batal manggung di Hammersonic 2026

"Kami ingin memperjelas bahwa pembatalan ini tidak ada hubungannya dengan festival atau promotor. Tim Hammersonic sangat luar biasa, dan kami berterima kasih atas dukungan mereka," tulis NFG dalam pernyataan resminya. Mereka juga mengaku sangat kecewa karena gagal berbagi energi dengan fans di Indonesia yang dikenal sangat militan.

The Story So Far Ikut Mundur, Harga Tiket "Terjun Bebas"

Nasib serupa juga menimpa unit pop-punk lainnya, The Story So Far, yang turut angkat kaki dari lineup dengan alasan pribadi. Sebelumnya, nama besar My Chemical Romance juga sudah lebih dulu mundur meski tetap menjanjikan konser tunggal di Jakarta.

Menanggapi rentetan pembatalan ini, Ravel Entertainment bergerak cepat melakukan "kompensasi" bagi para Hammerhead (sebutan fans Hammersonic). Tak tanggung-tanggung, harga tiket dipangkas drastis dari Rp1.099.000 menjadi hanya Rp550.000 untuk akses dua hari (2-Day Pass). Artinya, penonton hanya perlu merogoh kocek Rp275.000 per harinya.

Lineup Pengganti yang Tetap Gahar

Meski kehilangan NFG, Hammersonic 2026 memastikan festival tetap berjalan dengan kualitas yang terjaga. Sebagai gantinya, nama-nama besar seperti Dashboard Confessional dan raksasa rock Jepang, Ellegarden, telah dikonfirmasi masuk dalam jajaran penampil untuk mengobati kerinduan para penikmat musik distorsi.

Akankah perubahan mendadak karena faktor global ini tetap menyedot massa? Satu yang pasti, Hammersonic 2026 tetap menjadi panggung perayaan musik keras paling dinanti di Asia Tenggara tahun ini.

