Gagal Rayu Iran ke Meja Perundingan, Trump Perpanjang Gencatan Senjata demi Tutupi Malu?

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendadak mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Namun, langkah ini dinilai bukan sebagai upaya perdamaian tulus, melainkan manuver politik untuk menutupi kegagalan diplomasi Negeri Paman Sam di mata internasional.

Pakar kebijakan luar negeri AS, Barbara Slavin, menyebut pengumuman mendadak ini sebagai cara Trump menghindari rasa malu. Pasalnya, AS gagal memastikan kehadiran Iran dalam perundingan putaran kedua di Pakistan yang seharusnya digelar sebelum masa gencatan senjata dua pekan berakhir pada Rabu (22/4/2026).

"[Pernyataan itu adalah] cara untuk menutupi rasa malu karena AS sudah siap mengirim Wakil Presiden ke Pakistan, sementara Iran justru tidak siap melakukan hal yang sama," tegas Slavin, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera.

Dilema di Selat Hormuz

Slavin menilai Trump kini berada dalam posisi yang sangat terjepit. Perang yang dikobarkan sejak awal ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih tunduk, Iran justru memperkuat pengaruhnya, terutama melalui kendali atas jalur vital perdagangan dunia di Selat Hormuz.

Menurut Slavin, jika Washington ingin solusi nyata, Trump harus berani melepas 'tuntutan maksimalnya' dan memberikan isyarat serius kepada Teheran. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Melalui platform Truth Social, Trump mencoba membangun narasi bahwa penundaan serangan dilakukan karena pihak lawan sedang menyiapkan proposal terpadu.

"Kami diminta menunda serangan kami terhadap Iran sampai para pemimpin mereka bisa mengajukan proposal yang terpadu. Oleh karena itu, saya instruksikan militer untuk melanjutkan blokade dan tetap dalam posisi siap tempur," tulis Trump dalam unggahannya.

Respons Ketus Teheran: Tuding Taktik Mengulur Waktu

Di pihak lain, Republik Islam Iran menanggapi dingin gertakan Trump. Bagi Teheran, perpanjangan gencatan senjata tidak memiliki arti selama militer AS masih berkeliaran di perairan Timur Tengah dan memblokade kapal-kapal berbendera Iran.

Penasihat senior Ketua Parlemen Iran, Mahdi Mohammadi, melontarkan kritik pedas. Ia menegaskan bahwa pihak yang berada di posisi kalah tidak seharusnya mendikte persyaratan gencatan senjata.

"Ini hanya taktik Trump untuk mengulur waktu demi menyiapkan serangan mendadak," tuding Mohammadi.

Lebih jauh, Mohammadi menyamakan aksi blokade laut yang dilakukan AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sebagai bentuk 'pemboman' secara tidak langsung. Ketegangan ini membuktikan bahwa meski senjata sementara berhenti menyalak, bara konflik di Teluk masih jauh dari kata padam.