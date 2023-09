GAIKINDO: GIIAS 2021 Mampu Penuhi Ekspektasi Semua Pihak

GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 yang diselenggarakan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) telah berakhir pada Minggu, 21 November lalu. Pihak GAIKINDO pun bersyukur karena GIIAS 2021 telah berhasil memenuhi harapan dan tujuan yang diinisiasi GAIKINDO untuk industri otomotif Tanah Air.

Sebagai pelopor penyelenggaraan pameran besar pada masa pandemi, gelaran GIIAS kali ini mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari Pemerintah Republik Indonesia. Dukungan dan arahan diberikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sejak persiapan hingga akhir penyelenggaraan GIIAS 2021.

Pameran otomotof akbar ini juga mendapatkan perhatian dan dukungan langsung dari Presiden Joko Widodo, yang juga melakukan kunjungan kerja dan menyempatkan diri untuk mencoba salah satu mobil listrik yang ada di ajang GIIAS 2021.

Konferensi The 15th GAIKINDO International Automotive Conference (GIAC) yang berlangsung di sela-sela pelaksanaan GIIAS 2021, juga dihadiri oleh pejabat pemerintah. Dibuka oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani, dan Menteri Perhubungan Budi Karya. Kehadiran para pejabat negara tersebut menjadi bukti perhatian besar serta dukungan pemerintah terhadap industri otomotif Indonesia.

"Berhasilnya penyelenggaraan GIIAS tidak lepas dari dukungan dan arahan yang diberikan Pemerintah, khususnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri Perindustrian yang telah ikut terlibat mempersiapkan dan mensukseskan GIIAS 2021. Menjadi sebuah kebanggaan bahwa GIIAS 2021 juga mendapatkan perhatian besar dari Bapak Presiden Republik Indonesia, untuk itu Kami sangat berterima kasih," ujar Ketua Umum GAIKINDO Yohannes Nangoi dalam keterangan resminya kepada Inilah.com, Selasa (23/11/2021).

Menurut Nangoi, perhatian khusus juga diberikan Pemerintah atas protokol kesehatan yang diterapkan sepanjang penyelenggaraan GIIAS 2021, untuk memastikan tetap terjaganya kondisi dan status pengendalian COVID19 pada masa pandemi.

Dia juga mengungkapkan bahwa penyelenggaraan GIIAS kali ini telah berhasil memuaskan semua pihak,

"Dapat terlihat bahwa semua pihak merasa senang dengan penyelenggaraan dan pencapaian pada GIIAS tahun ini. Pengunjung happy karena ada banyak produk dan teknologi terkini yang diperkenalkan, para peserta happy karena GIIAS 2021 ini dapat menjadi pendorong pencapaian mereka, dan yang penting juga adalah GAIKINDO dapat menunjukkan kepada semua pihak termasuk Pemerintah, prestasi dari industri otomotif Indonesia," tutur Nangoi.

Baca Juga: Ajang GIIAS Surabaya 2023 Siap Dibuka Hari Ini

Menurut dia, meski GAIKINDO tidak pernah menetapkan penjualan sebagai target pada GIIAS, namun saat ini pencapaian dari seluruh peserta akan menjadi faktor penting pendorong bangkitnya industri otomotif Indonesia.

Respon Positif dari Pecinta Otomotif Indonesia

GIIAS 2021 juga terbukti masih menjadi magnet bagi para pengunjung, meskipun dalam kondisi pandemi dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan GIIAS tercatat sangat tinggi.

Rizwan Alamsjah, Ketua III GAIKINDO, sekaligus Ketua Penyelenggara GIIAS 2021 menyebutkan bahwa dengan perubahan status PPKM wilayah Kabupaten Tangerang menjadi level 1 jelang pameran berlangsung, turut meningkatkan angka pengunjung sesuai dengan batas kapasitas pengunjung maksimal, sebanyak 75 persen dari total area tempat penyelenggaraan.

"Sejak awal, penyelenggaraan GIIAS 2021 mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat, pengunjung antusias hadir diarea pameran dan mempersiapkan diri dengan syarat serta ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan. Puncaknya adalah setelah Bapak Joko Widodo hadir, tentu saja menimbulkan publikasi yang cukup luar biasa sehingga pengunjung yang datang terus-menerus meningkat," jelas Rizwan.

Sebanyak 293.252 pengunjung tercatat hadir sepanjang penyelenggaraan GIIAS 2021, Rizwan menjelaskan bahwa potensi pengunjung sebenarnya dapat lebih besar dari angka tersebut, namun GAIKINDO tetap memberikan batasan pada kuota penjualan tiket disetiap sesi kunjungan pada tiap harinya, untuk memastikan protokol kesehatan COVID-19 terus terjaga dan pengunjung tetap aman dan nyaman.

Penyelenggaraan GIIAS 2021 menjadi tuan rumah bagi peluncuran 16 kendaraan baru, 21 varian kendaraan listrik dan lima kendaraan konsep yang salah satunya adalah 'world premiere'. Tak hanya dari kendaraan beroda empat, GIIAS juga terpilih menjadi ajang pengenalan empat kendaraan roda dua terbaru di Indonesia.

"GIIAS tetap menjadi pilihan para peserta untuk memperkenalkan produk dan teknologi terbarunya kepada masyarakat, hal tersebut menjadi sebuah pecapaian yang luar biasa. Dan Kami berharap dengan berlangsungnya GIIAS dapat memberikan kesan bagi pengunjung dan peserta, juga dapat memulihkan industri otomotif secara umum," ujar Rizwan.

Pihak penyelenggara GIIAS 2021 juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dari pihak sponsor, yakni Astra Financial & Logistic sebagai sponsor platinum, serta Pertamina dan OLX Autos sebagai official trade in partner.

Selain itu, dukungan lain juga datang dari Astra Honda Motor (AHM), Llumar, MLD Spot, Boson, dan BKleen Indonesia sebagai safety protocol partner GIIAS 2021.

Apresiasi tertinggi juga diberikan untuk seluruh peserta GIIAS 2021i; Audi, BMW, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, MG, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan, Suzuki, Toyota, VW, Wuling, dari kendaraan komersial; Isuzu, Hino, Mitsubishi Fuso, dan Scania. serta lebih dari seratus merek lebih dari industri pendukung otomotif di Indonesia.

Rangkaian GIIAS pada tahun ini belum selesai, pecinta otomotif akan kembali disuguhkan berbagai produk dan teknologi terkini dari puluhan merek ternama industri otomotif pada GIIAS The Series di Surabaya yang akan hadir 8-12 Desember 2021, yang diyakini GAIKINDO akan kembali memberikan efek positif untuk industri otomotif Indonesia.

Akan Hadir Kembali pada Agustus 2022

Penyelenggaraan GIIAS akan kembali pada tahun depan, tepatnya pada 11-21 Agustus 2022 di ICE BSD City, Tangerang, Banten.

"Kami berharap kondisi pandemi akan terus terkendali dan Indonesia akan semakin membaik, sehingga rencana penyelenggaraan GIIAS pada tahun depan akan dapat terlaksana dengan baik," tutup Rizwan.