Tanggung Jawabnya Besar, tapi Penjaga Palang Kereta Api Terima Gaji yang Tidak Layak?

Rangkaian peristiwa maut yang berujung pada kecelakaan antarkereta yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, menelan 15 korban jiwa dan 88 orang mengalami luka-luka.

Kecelakaan ini membuka fakta pahit tentang lemahnya sistem pengamanan di banyak perlintasan sebidang, terlebih lagi, area TKP diketahui tidak memiliki palang pintu dan petugas resmi dari KAI.

Tata Kelola Palang Pintu Kereta Tidak Maksimal

Rupanya, masalah ini sudah ada sejak lama. Berdasarkan data PT KAI (2025), dari 3.895 Jalur Perlintasan Langsung (PJL) yang ada, hanya sebanyak 2.803 JPL resmi dan 1.093 JPL liar.

Sebanyak 1.879 JPL telah dijaga, sementara 971 perlintasan belum dijaga. Jumlah perlintasan sebidang sebanyak 3.703 titik, yang mencakup 2.776 perlintasan terdaftar dan 927 perlintasan tidak terdaftar.

Imbasnya, dari tahun 2020 hingga 2025, total sebanyak 1.499 kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang, di mana 81 persen kecelakaan terjadi di JPL yang tidak dijaga.

Dengan data yang ada, seharusnya pihak PT KAI menambah petugas yang bertugas secara khusus di area perlintasan sebidang untuk memastikan area perlintasan kereta api bebas dari segala hambatan.

Penjaga Jalan Lintasan (PJL) Punya Tanggung Jawab yang Amat Besar

Profesi yang bertugas untuk mengamankan perlintasan sebidang kereta api adalah Penjaga Jalan Lintasan (PJL), atau biasa juga disebut Penjaga Palang Kereta.

Tugas dan tanggung jawab PJL sangat besar, mulai dari memastikan jalur perlintasan sebidang kereta api bebas dari berbagai hambatan, termasuk warga yang melintas dengan atau tanpa kendaraan.

Mereka jadi titik krusial yang menentukan aman tidaknya perlintasan saat kereta melintas.

Dalam waktu yang sangat singkat, mereka harus memastikan palang tertutup tepat waktu, arus kendaraan berhenti, dan tidak ada yang nekat menerobos.

Satu keputusan kecil bisa berujung pada keselamatan banyak orang.

Mereka pun harus siap siaga sepanjang hari, meskipun cuaca sedang panas terik ataupun hujan deras.

Sayang, meski di beberapa JPL terdapat Penjaga Jalan Lintasan, masih banyak pengendara yang melanggar aturan rambu di perlintasan dan nekat menerobos perlintasan, meskipun palang pintu sudah tertutup.

Berapa Gaji Penjaga Jalan Lintasan Kereta Api?

Tidak ada informasi resmi yang menyatakan jumlah gaji yang diterima oleh penjaga jalan lintasan.

Berdasarkan informasi yang beredar, gaji Penjaga Jalan Lintasan di Kabupaten Ngawi berkisar di angka Rp1,5 juta per bulan, sedangkan di Kabupaten Pasuruan sebesar Rp1,65 juta pada tahun 2025.

Nominal tersebut berada di bawah standar UMR 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2.397.928 untuk Kabupaten Ngawi dan Rp3.358.557 untuk Kabupaten Pasuruan.

Sumber lainnya ada yang mengatakan gaji PJL di kisaran angka Rp1,5 juta hingga Rp4 juta per bulan, tergantung lokasi.

Kisaran Gaji Penjaga Pintu Lintasan Kereta Api

Cara Menjadi Penjaga Jalan Lintasan Kereta Api

Bagi yang tertarik ingin bekerja sebagai Penjaga Jalan Lintasan Kereta Api, bisa langsung menuju portal rekrutmen resmi PT KAI di karir.reska.id atau recruitment.kaiwisata.id.

Kemudian isi identitas diri dan pilih posisi PJL atau posisi lainnya yang diinginkan.

Setelah berhasil lolos proses administrasi, Anda akan diundang untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tes akademik, tes kesehatan, tes psikologi, dan tes lainnya.

Jika berhasil lolos di tahapan ini, kalian masih harus melalui tahapan pelatihan sampai akhirnya mendapatkan sertifikasi.

Syarat menjadi Penjaga Jalan Lintasan Kereta Api

Seperti lowongan pekerjaan pada umumnya, persyaratan untuk menjadi PJL sangat sederhana, yaitu: