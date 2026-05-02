Berapa Gaji Babysitter? Ini Tugas, Kualifikasi, dan Haknya Menurut UU PPRT

Dalam beberapa tahun terakhir, daycare menjadi andalan para orang tua muda untuk menitipkan anak.

Sebab, daycare bukan hanya sekadar tempat penitipan anak, tetapi juga menyediakan berbagai program aktivitas yang dirancang khusus untuk mendukung perkembangan sang buah hati.

Imbas terjadinya kekerasan di lingkungan daycare membuat orang tua mulai kembali mempertimbangkan mempekerjakan seorang babysitter.

Jika Anda salah satu orang tua yang mulai mempertimbangkan menggunakan babysitter, berikut adalah kisaran gaji yang berlaku di wilayah Jakarta dan sekitarnya:

Dasar Hukum UU PPRT

Pemerintah baru saja mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang memberikan kepastian, perlindungan, dan pengakuan bagi pekerja non formal.

Dalam Pasal 10 draf UU PRT, lingkup pekerjaan PRT tidak terbatas pada asisten rumah tangga, tetapi mencakup 10 lingkup pekerjaan lainnya:

Memasak,

Mencuci dan menyetrika pakaian,

Membersihkan rumah

Membersihkan halaman dan/atau kebun

Menjaga anak

Menjaga orang sakit, orang lanjut usia, orang yang berkebutuhan khusus, dan/atau penyandang disabilitas

Mengemudi

Menjaga rumah

Mengurus binatang peliharaan, dan/atau

Pekerjaan kerumahtanggaan lain yang disepakati oleh pemberi kerja dan PRT.

Kehadiran UU PPRT ini tidak hanya melindungi para PRT dari eksploitasi, tetapi juga memberikan aturan bagi pemberi kerja dan P3RT (Perusahaan Penempatan PRT).

Dalam UU PPRT tersebut, pekerja bisa mendapatkan 14 hak sebagai berikut ini:

Ibadah : menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan.

: menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan. Waktu kerja : mendapatkan waktu kerja yang manusiawi.

: mendapatkan waktu kerja yang manusiawi. Istirahat : hak untuk beristirahat.

: hak untuk beristirahat. Cuti : mendapatkan cuti sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja.

: mendapatkan cuti sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja. Upah : mendapatkan upah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

: mendapatkan upah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. THR : mendapatkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan berupa uang.

: mendapatkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan berupa uang. Jaminan Sosial Kesehatan : sesuai ketentuan perundang-undangan.

: sesuai ketentuan perundang-undangan. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan : Sesuai Ketentuan perundang-undangan.

: Sesuai Ketentuan perundang-undangan. Bantuan Sosial : mendapatkan bansos dari pemerintah pusat sesuai aturan.

: mendapatkan bansos dari pemerintah pusat sesuai aturan. Makanan Sehat: mendapatkan akses makanan yang sehat.

mendapatkan akses makanan yang sehat. Akomodasi : mendapatkan tempat tinggal yang layak (khusus PRT penuh waktu).

: mendapatkan tempat tinggal yang layak (khusus PRT penuh waktu). Pemutusan Hubungan Kerja (PHK): Berhak mengakhiri hubungan kerja jika pemberi kerja melanggar perjanjian.

Berhak mengakhiri hubungan kerja jika pemberi kerja melanggar perjanjian. Lingkungan Kerja : mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

: mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Hak Lainnya: Hak lain yang disepakati dalam perjanjian kerja.

Selain itu, majikan memiliki kewajiban utama yang harus dijalankan, di antaranya:

Membayar upah dan THR sesuai kesepakatan.

Memberikan waktu istirahat dan cuti.

Menjamin lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Memberikan kesempatan ibadah.

Melaporkan keberadaan PRT kepada ketua RT/RW setempat.

Memberikan informasi yang jelas mengenai rincian pekerjaan dan identitas keluarga.

Gaji Babysitter

Gaji Babysitter (Foto: ChatGPT)

UU PPRT tidak mengatur secara spesifik mengenai batas minimal gaji PRT. Ketentuan besaran upah yang diterima sepenuhnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja.

Mengacu pada berbagai sumber, rata-rata gaji babysitter sangat bervariasi. Nilainya bergantung pada beban tugas, sistem kerja (pulang-pergi atau menginap), serta kualifikasinya. Berikut adalah kisaran gajinya:

1. Babysitter Pulang-Pergi

Mulai dari Rp1.500.000 per bulan

Rata-rata tawaran gaji untuk babysitter dengan sistem pulang-pergi dimulai dari angka Rp1,5 juta ke atas.

Angka tersebut belum termasuk biaya transportasi dan makan, sehingga total pendapatannya bisa mencapai Rp2 juta atau lebih.

Bagi kandidat yang memiliki sertifikasi khusus atau latar belakang pendidikan di bidang terkait, bisa mengajukan negosiasi gaji.

Besaran kompensasinya nanti akan disesuaikan kembali dengan tugas dan tanggung jawab pengasuhan, serta durasi kerja yang telah disepakati bersama.

2. Babysitter Menginap

Mulai dari Rp3.000.000 per bulan

Sistem kerja menginap biasanya menawarkan gaji yang lebih tinggi. Menariknya, gaji tersebut bisa diterima secara utuh karena kebutuhan pokok seperti makan, minum, internet, hingga peralatan mandi ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja.

Perihal tanggung jawab, hampir sama seperti tugas babysitter pada umumnya, seperti memantau tumbuh kembang anak dan memastikan asupan nutrisinya.

Calon babysitter yang memiliki latar belakang di bidang spesifik dan punya keterampilan bahasa asing yang baik, biasanya bisa mendapatkan gaji yang lebih besar.

Skill dan Keterampilan Babysitter yang Dicari Pemberi Kerja

Bagi yang ingin bekerja sebagai babysitter dan ingin punya daya tawar tinggi agar bisa mendapatkan gaji yang lebih besar, berikut adalah kualifikasi serta keterampilan yang sangat dicari oleh pemberi kerja:

1. Kualifikasi Pendidikan

Syarat minimal untuk menjadi babysitter pada umumnya adalah ijazah SMA, namun, memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi seperti D3 atau S1 di bidang kesehatan, Pendidikan guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), atau psikolog anak, bisa menjadi nilai tambah.

Kualifikasi ini biasanya sangat dicari keluarga dari kalangan menengah ke atas hingga ekspatriat. Biasanya, standar gaji yang ditawarkan bisa lebih tinggi dari standar UMR.

2. Sertifikasi dan Pelatihan Khusus

Ikuti berbagai pelatihan profesi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan resmi atau LPK (Lembaga Pelatihan Kerja).

Pelatihan tersebut biasanya memberikan sertifikasi yang menandakan kamu memiliki kompetisi di bidang tertentu.

Beberapa pelatihan yang bisa diikuti adalah:

Prosedur Keselamatan & Kesehatan : Penanganan pertolongan pertama (P3K) dan CPR untuk bayi.

: Penanganan pertolongan pertama (P3K) dan CPR untuk bayi. Nutrisi Anak: Keahlian dalam menyusun menu MPASI yang sehat dan memiliki gizi seimbang.

Dengan menguasai materi tersebut, pemberi kerja bisa lebih yakin untuk memilih kamu mengasuh buah hatinya.

3. Keterampilan Bahasa Asing

Di kota-kota besar, banyak orang tua yang mencari pengasuh dengan kemampuan bahasa asing, seperti bahasa Inggris atau Mandarin.

Jika kamu mampu berkomunikasi dengan salah satu dari bahasa tersebut, peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji yang lebih tinggi terbuka lebar.

Bagi pemberi kerja, keterampilan ini merupakan nilai tambah yang besar karena mereka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk memasukkan anak ke tempat les bahasa asing.