Galaxy Z Fold4 5G bagi Raline Shah, Bikin Kerja Makin Produktif

Figur publik Raline Shah menjajal perangkat foldable Samsung Galaxy Z series terbaru yakni Samsung Galaxy Z Fold4 5G,

Raline mengakui dirinya jadi lebih produktif dalam menjalani rutinitas sehari-hari dengan dukungan perangkat Samsung Galaxy Z Fold4 5G.

​​"Sejak pakai Galaxy Z Fold4 5G, produktivitas aku is on another level karena fitur multitasking-nya canggih banget," kata Raline dalam keterangannya, Senin (05/09/2022).

Dengan fitur Taskbar, misalnya, Raline mengatakan bisa membuka aplikasi yang sering dipakai secara instan.

"Aku juga bisa buka tiga aplikasi favorit sekaligus lewat shortcut khusus pakai fitur App Pair. That’s why aku tertarik untuk langsung upgrade ke Galaxy Z Fold4 5G yang bisa jadi companion andalan aku untuk kerja," katanya.

Prosesor dan AI canggih yang disematkan di Galaxy Z Flip4 5G juga mendukung rutinitas traveling yang sering dilakukan Raline.

Gaya hidupnya yang senang mengunjungi tempat baru maupun kesibukan dalam menjalankan kegiatan kampanye lingkungan juga didukung dengan kemampuan Nightography dan sensor kamera flagship dari Samsung, sehingga foto dan video yang diambil di kondisi low light akan tampil lebih cerah dan lebih detail. Sekarang, Raline tak perlu repot membawa kamera saat traveling.

Raline Shah dan Darius Sinathyra

Sementara bagi Darius Sinathrya, dia mengandalkan Galaxy Z Fold4 5G dalam kesehariannya.

Sebelumnya, Darius menggunakan Galaxy Z Fold3 5G, dan dengan berbagai upgrade fitur dan inovasi yang signifikan di Galaxy Z Fold4 5G, membuat Darius semakin lihai multitasking dalam menjalani kesehariannya sebagai COO RANS Nusantara FC, pembawa acara, hingga entrepreneur.

Fitur Multi Window yang dapat membuka tiga aplikasi sekaligus kini dapat diakses lebih cepat berkat swipe gesture yang membuat Darius bisa beralih dari tampilan full screen ke pop-up window maupun split screen dalam sekejap, sehingga memudahkan Darius untuk membuat banyak pekerjaannya bisa selesai dengan lebih cepat dan mudah.

S Pen terbaru di Galaxy Z Fold4 5G juga membantu Darius mengatur jadwalnya yang padat dengan lebih mudah.

"Fitur Text Extraction terbaru memungkinkan untuk capture tulisan di aplikasi notes dan memindahkannya ke kalender hanya dengan drag-and-drop. Prosesor yang ngebut dan baterai yang tahan lama juga bikin tak khawatir habis baterai maupun lag," katanya.

Galaxy Ecosystem juga diakui oleh Raline dan Darius semakin meningkatkan pengalaman menggunakan Galaxy Z Fold4 5G.

Galaxy Buds2 Pro yang digunakan Raline membuat dia bisa fokus menelepon tanpa terganggu kebisingan sekitar dengan fitur Active Noise Cancelling. Sementara, Galaxy Watch5 Pro tidak pernah lepas dari Darius. Fitur Kesehatan yang lengkap, GPS terbarukan, hingga ketahanan Sapphire Crystal paling Tangguh, Darius dapat berolahraga teratur di outdoor dengan nyaman tanpa takut kehilangan istirahat yang berkualitas setiap harinya.