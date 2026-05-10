Galian Utilitas Jakarta Semrawut, DPRD DKI: Jangan Korbankan Nyawa Warga!

Ukuran Font Kecil Besar

Karut-marut pengerjaan proyek utilitas di sejumlah titik Ibu Kota memantik kritik pedas dari Parlemen Kebon Sirih. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ade Suherman, mendesak pemerintah dan kontraktor untuk menghentikan pola kerja serampangan yang kini mulai mengancam keselamatan nyawa pengguna jalan.

Ade menyoroti banyaknya keluhan warga terkait dampak proyek di lapangan. Mulai dari kemacetan panjang yang tidak terurai hingga ceceran tanah galian yang mengubah aspal mulus menjadi lintasan maut saat hujan tiba.

"Pelaksanaan proyeknya harus tertata dan tidak mengganggu masyarakat secara berlebihan," tegas Ade di Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Jalan Licin dan Ancaman Kecelakaan

Menurut Ade, salah satu poin paling krusial adalah abainya kontraktor terhadap kebersihan badan jalan. Tanah galian yang dibiarkan tercecer menciptakan polusi debu saat cuaca panas, namun berubah menjadi lumpur licin yang sangat berbahaya bagi pengendara motor ketika diguyur hujan.

Ia menilai, pengerjaan infrastruktur publik seharusnya tidak boleh mengabaikan standar keamanan dasar. Tanpa penanganan yang benar, proyek yang tujuannya demi kepentingan umum justru menjadi bumerang bagi masyarakat.

"Tanah galian yang tercecer bukan hanya membuat jalan kotor, tetapi juga berisiko membahayakan pengendara, khususnya pengguna sepeda motor,” ujarnya dengan nada lugas.

Lemahnya Koordinasi dan 'Gali Lubang Tutup Lubang'

Tak hanya soal teknis di lapangan, Ade juga menguliti manajemen koordinasi antarinstansi yang dinilai masih jauh dari kata efisien. Ia menyentil fenomena pembongkaran jalan yang dilakukan berulang kali oleh pihak yang berbeda di lokasi yang sama.

Kondisi ini, menurut Ade, adalah bentuk pemborosan energi dan waktu yang semakin membebani aktivitas warga Jakarta. Ia menuntut adanya sinkronisasi data antarutilitas agar pengerjaan bisa dilakukan secara terpadu.

"Harus ada sinkronisasi yang baik antarutilitas agar pengerjaan lebih efisien dan tidak merusak jalan berulang kali," cetusnya.

Desak Transparansi dan Standar Pengamanan

Lebih lanjut, Ade meminta Pemprov DKI lebih transparan dalam membeberkan informasi proyek kepada publik. Informasi mengenai durasi pengerjaan, lokasi titik proyek, hingga skema rekayasa lalu lintas harus mudah diakses oleh warga agar mereka bisa mengantisipasi dampak perjalanan.

Di sisi lain, ia menekankan agar setiap kontraktor wajib memasang rambu peringatan yang jelas dan penerangan yang memadai pada malam hari.

"Yang dibutuhkan warga adalah proyek yang cepat, rapi, aman, dan terkoordinasi. Pembangunan infrastruktur seharusnya menghadirkan manfaat nyata tanpa mengorbankan kenyamanan warga," pungkasnya.