Seru! Ini 7 Game Action Terbaik Android yang Wajib Dicoba

Game action terbaik Android menjadi salah satu genre game yang paling populer. Sebab, genre ini menawarkan permainan yang penuh adrenalin dengan tantangan yang menarik.

Tidak ada spesifikasi khusus yang menentukan sebuah apakah game itu termasuk action atau tidak. Pasalnya hampir semua jenis genre game bisa digabungkan dengan action, mulai dari Game Strategy, Puzzle, Arcade, Role Playing, dan lain-lain.

Bahkan anda bisa menemukan banyak judul game yang menawarkan konsep permainan action di Google Play Store.

Rekomendasi Game Action Android

Berikut adalah 7 rekomendasi game action Android dari yang casual sampai dark dengan gameplay yang sangat seru.

1. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom

Photo: Google Play Store

Siapa yang tidak mengenal karakter Spongebob SquarePants? Karakter kotak berbentuk kuning seperti spons ini sempat menghibur dan menemani pagi dan sore hari kita di layar TV di tahun 2000-an.

Kartun Spongebob memang sangat populer, sampai-sampai banyak merek ternama yang berkolaborasi dengan karakter lucu yang satu ini. Salah satunya adalah HandyGames dari industri game yang merilis SpongeBob SquarePants BfBB.

Dalam permainan ini, pemain berperan sebagai SpongeBob, Patrick, dan Sandy untuk menyelamatkan kota Bikini Bottom dari serangan robot jahat.

Tentunya selama menyelesaikan setiap misi, anda akan menjelajahi kota Bikini Bottom, mulai dari rumah SpongeBob, rumah Sandy, dan Krusty Krab.

Game SpongeBob SquarePants BfBB yang memiliki rating 4.2 ini bisa di download melalui Google Play Store seharga Rp34.000.

2. Xenowerk

Photo: Google Play Store

Xenowerk merupakan game action shooter fighting yang di mana pemain harus melawan para mutant untuk bertahan hidup.

Sesuai dengan konsepnya, gameplay permainan ini mengisahkan kejadian eksperimen scientific yang gagal. Sampai akhirnya, seluruh gedung dan kota dipenuhi oleh mutan yang berbahaya.

Tujuan permainan ini adalah menghancurkan semua sarang dan mengurangi penyebaran virus mutan.

Game ini memiliki 70 level dengan tantangan yang bermacam-macam. Tentunya, semakin tinggi level permainan, semakin besar jumlah dan ukuran mutan yang akan anda hadapi.

Xenowerk dapat diunduh secara gratis di Google Play Store dan dapat anda mainkan secara offline.

3. Call of Duty: Mobile

Photo: Call of Duty Mobile

Call of Duty: Mobile merupakan game action klasik yang menawarkan permainan aksi tanpa batas.

Game ini berlatar belakang kota metropolis yang dibangun dengan teknologi canggih. Sayang, kehidupan kota ini terancam akibat perang yang terjadi.

Fitur yang menarik dari permainan ini adalah banyaknya pilihan senjata yang bisa dipilih oleh pemain. Salah satu senjata yang populer adalah Switchblade X9 (senjata SMG) dan Branson (senjata dengan dua peluru).

Menariknya, game ini memiliki sistem pembanding yang menampilkan informasi dari setiap senjata yang akan dipilih. Fitur ini sangat berguna untuk pemain dalam menentukan senjata yang akan mereka pakai untuk menyelesaikan misi.

4. Disney Mirrorverse

Photo: Gaming News

Disney Mirrorverse merupakan game RPG action yang menggunakan karakter dari Disney dan Pixar. Dalam permainan ini, anda bisa menggunakan karakter favorit seperti Buzz, Woody, Maleficent, Sullivan, Baymax, sampai Disney Princess.

Disney memang sering berkolaborasi dengan banyak perusahaan untuk menghadirkan karakter animasinya di berbagai game.

Namun untuk game yang satu ini, semua penampilan karakter Disney dikemas dalam penampilan yang lebih fresh atau sedikit berbeda dari aslinya.

Suasana riang dan lucu tidak lagi tampak di dalam game. Semua karakter menggunakan kostum armor dengan penampilan yang sangat serius untuk mengalahkan musuh-musuhnya.

Dari segi permainan hampir sama seperti game RPG pada umumnya. Pemain harus melakukan grinding atau farming untuk menaikkan level karakter dan senjata, bertarung dengan musuh, dan menyelesaikan misi.

5. Five Nights at Freddy's

Photo: Steam

Five Nights at Freddy's merupakan salah satu game action Android yang mendapat predikat "Top 5 Paid Action Game" di Google Play Store. Menariknya, game ini juga laris di kanal games lainnya seperti Steam dan Nintendo juga.

Tidak hanya menawarkan permainan action saja, game ini juga menghadirkan banyak adegan horor yang mengundang jumpscare pemainnya.

Sebagai bayangan, para pemain akan beraksi sebagai penjaga toko yang bekerja di malam hari untuk menjaga animatronics (karakter robot).

Terlihat mudah tapi tantangan terbesarnya adalah mengontrol penggunaan daya listrik yang sangat terbatas. Akan tetapi, seluruh pintu yang ada di dalam toko menggunakan tenaga listrik untuk dioperasikan.

Jadi para pemain harus membuka seluruh pintu dan mematikan lampu toko untuk menghemat daya listrik.

Sayangnya, animatronics yang harus dijaga ini akan bertingkah tidak wajar di malam hari. Bahkan mereka bisa menyerang siapapun termasuk sekuriti toko.

Tercatat, jumlah animatronics yang ada di dalam game ini berjumlah empat karakter yang bernama Freddy, Bonnie, Chica, dan Foxy.

Misi utama permainan ini adalah menjaga toko dan animatronics selama 5 malam. Selama waktu tersebut, pemain hanya bisa mengandalkan CCTV untuk memantau dan melihat pergerakan animatronics yang tidak wajar.

Untuk melindungi diri, pemain harus pintar-pintar melihat keadaan dan menutup pintu dalam keadaan darurat saja (saat animatronics menyerang).

Untuk yang tertarik memainkan game ini, anda bisa membeli game Five Nights at Freddy's di Google Play Store di harga Rp43.000.

6. Endurance: dead space Premium

Photo: Google Play Store

Buat anda yang mencari game action shooter dengan kisah misteri, Endurance: dead space premium adalah jawabannya.

Selain gameplay yang seru, game ini menggunakan konsep retro ala 8-bit yang mengingatkan kita pada game di tahun 2000-an.

Di dalam game ini, pemain akan berperan sebagai peneliti yang berada kapal luar angkasa Endurance. Suatu ketika, seluruh tim yang ada di kapal terinfeksi suatu virus dan situasinya mulai menggila.

Misi utama anda adalah bertahan hidup dari misteri penyebaran virus dan menyelamatkan crew yang selamat.

Endurance game bisa anda unduh secara gratis atau bayar Rp8.500 di Google Play Store.

7. Very Little Nightmares

Photo: Game DVA

Rekomendasi game action terbaik Android yang terakhir ada Very Little Nightmares yang mendapat predikat sebagai "Best Smartphone Game" oleh Gamelab.

Secara keseluruhan, game ini menawarkan grafis dan audio yang sangat memukau. Jalan ceritanya sangat menarik dan cocok untuk pemain yang tidak hanya menikmati gameplay tetapi story permainannya juga.

Sesuai namanya, game action yang dirilis oleh Bandai Namco dan Tarsier Studio ini menggunakan konsep horror puzzle game. Jadi buat yang penakut dan tidak suka dengan tema horor, game ini tidak cocok untuk anda.

Karakter utama game ini adalah seorang anak perempuan yang memakai jas hujan berwarna kuning. Awal permainan ini menceritakan tentang kisah karakter utama yang sedang bermimpi dikejar oleh seseorang dan mengurungnya di suatu tempat.

Gadis itu kemudian terbangun di dalam sebuah balon udara yang tersangkut di atap rumah. Rumah itu disebut The Nest. Disinilah petualangan pemain dimulai.

Untuk menyelesaikan game, pemain harus mengarahkan karakter utama ke setiap lantai rumah The Nest. Tercatat, terdapat 18 lantai dengan berbagai misi puzzle yang berbeda untuk menyelesaikan permainan.

Tantangan terbesar dalam permainan ini adalah kreativitas setiap pemain. Pasalnya, pemain harus menyelesaikan teka-teki puzzle dengan cepat sebelum monster menyerang.

Very Little Nightmares dapat dimainkan di Android yang bisa diunduh di Google Play Store di harga Rp99.000.