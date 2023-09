Game Lokapala Sambangi Pengguna iPhone

Kabar yang ditunggu-tunggu para gamer pengguna iPhone akhirnya telah tiba! Senin (13/12), MOBA asli nusantara berjudul Lokapala: Saga of the Six Realms yang dikembangkan oleh Anantarupa Studios resmi dirilis di platform Ios.

Lokapala: Saga of the Six Realms adalah MOBA pertama yang sepenuhnya dikembangkan di Indonesia dan terinspirasi dari mitologi, sejarah, dan budaya Indonesia. Dalam gim ini, kamu bisa berperang 5 lawan 5 yang seru bersama teman atau pemain lain.

Game MOBA pertama yang diciptakan oleh pengembang lokal ini, sebenarnya sudah resmi diliris sejak tahun lalu (20/5). Namun saat itu Lokapala hanya tersedia untuk platform Android saja. Dengan resminya perilisan game Lokapala di platform IOS yang sudah ditunggu sekali kehadirannya oleh pengguna iPhone, tentu akan semakin banyak ksatriya yang akan bergabung di Svaka Lokapala.

Terlebih lagi, skena kompetitif Esports game Lokapala saat ini sudah berkembang sangat pesat. Lokapala untuk pertama kalinya hadir di acara Piala Presiden Esports 2021, ini merupakan bukti bahwa karya Indonesia mampu bersaing dengan produk luar negeri. Bahkan, sebelumnya Lokapala telah sukses hadir di eksibisi Esports Pon XX Papua 2020 lalu.

Selain itu, Lokapala juga menghadirkan beberapa turnamen resmi yang diselenggarakan oleh pihak publisher PT Melon Indonesia seperti Lokapala Minor League, Friday Battle dan Fast Tournament. Tentu saja dengan hadirnya game Lokapala di platform IOS akan mengundang lebih banyak Ksatriya untuk bersaing di skena kompetitif.

Lokapala berasal dari Bahasa Sanskerta yang artinya pelindung dari jagat (the guardians of realm). Game ini punya beberapa fitur menarik yang pastinya akan membuat kamu betah untuk memainkannya, seperti Yantra System, Rank System, Shop, Rakshasa, Ganking Lane, Vahana, dan The Ancient One.

Hal yang jadi pembeda antara Lokapala dengan MOBA sejenis, terletak pada fitur Rakshasa dan Ganking Lane yang bisa dijadikan strategi comeback ataupun alternatif strategi. Sedangkan Vahana fitur unik berupa sebuah tumpangan untuk menambah kecepatan dan The Ancient One, semacam batas waktu di dalam game Lokapala.

Tertarik untuk jadi yang terbaik di Svaka Lokapala? Kalian bisa mengunduhnya langsung di Google Play Store dan App Store. Ikuti terus informasi perkembangan seputar Lokapala melalui instagram resmi @Lokapala_moba.