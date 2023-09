Game MOBA Anyar Fight of Legends Hadir di Indonesia, Andalkan Fitur Crafting

Peluncuran game terbaru dari PT Esports Star Indonesia Fight of Legends di Jakarta, Rabu (23/11/2022). (Foto: inilah.com/Harris Muda)

Game terbaru hasil kerjasama PT Esports Star Indonesia (ESI) dengan Game Developer asal Korea Selatan, Sugar Works bernama Fight of Legends akhirnya segera hadir dalam genggaman seluruh gamers Indonesia. Hadir dengan genre 5v5 Multiplayer Action Game, game ini siap untuk menghibur dan menemani waktu senggang para gamer.

Setelah melalui beberapa tahap pengujian, pada akhir bulan ini, game Fight of Legends dirilis secara resmi di Studio RCTI+ pada Rabu (23/11/2022) sekitar pukul 10.00 WIB. Game Fight of Legends dirilis sekaligus dilaksanakan jumpa pers yang ditayangkan secara langsung melalui platform RCTI+.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo yang juga CEO PT MNC Digital Entertainment Tbk mengaku menyambut baik hadirnya game anyar hasil kerjasama dengan game developer asal Korsel.

"Kemitraan kami dengan Sugarworks menambah keunggulan bagi kami dalam industri game di tanah air. Di samping posisi dominan PT MNC Digital Entertainment Tbk dalam produksi konten, kepemilikan IP, dan sektor distribusi media, tidak hanya memberikan keuntungan besar dalam sinergi promosi game,” kata dia.

“Tetapi juga memungkinkan kami untuk merilis secara cepat dalam skala besar dan menguji peluncuran fitur lebih lanjut yang diharapkan dalam industri game saat ini," lanjut dia.

Sementara, CEO PT Esports Star Indonesia Valencia Tanoesoedibjo mengaku optimis Fight of Legends dapat diterima masyarakat Indonesia dan siap Go International.

"Fight of Legends sudah direncanakan untuk Go Global dengan rencana ekspansi ke Asia Tenggara dan Global pada tahun depan. Besar harapan agar game Fight of Legends dapat diterima dengan baik dan mampu bersaing di industri game global,” tandasnya.

Adapun sebelum perilisan game, PT ESI sudah melalukan beberapa tahap dari internal testing hingga Focus Group Test (FGT) untuk memastikan kualitas dari game Fight of Legends sudah siap. Pada tahap FGT ini dilakukan dengan mengundang beberapa gamers untuk mencoba bermain game Fight of Legends dan memberikan feedback yang sifatnya membangun demi kesuksesan dan keberhasilan game ini untuk diterima oleh para gamer.

Beberapa fitur menarik dan tidak kalah serunya juga sudah siap untuk menyempurnakan pengalaman bermain seluruh gamers, salah satunya melalui fitur Crafting System yang menjadi fitur andalan nantinya.

Sebagai informasi, dalam perilisan game pada Rabu siang, turut hadir pula CEO Sugar Works, Mr. Won-Jung Yang, komunitas game, dan Tim-tim E-sports Nasional. Selain itu, acara ini juga menghadirkan 2 Guest Star dan 2 Caster special untuk turut mendukung kesuksesan perilisan game Fight of Legends.

Tersedia di iOS & Android dan dirancang khusus untuk beroperasi pada perangkat dengan spesifikasi rendah, game tersebut memungkinkan partisipasi dari basis pengguna handset seluler yang lebih menyeluruh.