Game Revelation Mobile Hadir dalam Versi Beta Mulai 22 Desember

Game Revelation Mobile telah mengumumkan dimulainya periode pengujian beta tertutup dari 22 hingga 29 Desember 2022.

Diterbitkan secara resmi oleh VNG Games, game ini mengundang pemain dari enam negara Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, dan Malaysia, untuk mencoba sendiri Revelation Mobile. Untuk mengikuti closed beta test, pemain dapat melakukan pra-registrasi di closed beta server melalui website Revelation Mobile.

Revelation Mobile memiliki beberapa fitur menarik, salah satunya yang menarik adalah dari segi grafis dan gameplay. Dengan kualitas grafis yang tajam dan presisi di setiap detailnya, Revelation Mobile dengan percaya diri akan mengalahkan para gamer yang sedikit pilih-pilih soal grafis pada kesan pertama.

Dari bentang laut yang luas hingga daratan yang semarak, game ini dengan mudah membenamkan pemain dalam dunia fantasi dan meningkatkan pengalaman pemain di Revelation Mobile. Revelation Mobile percaya pada kualitas game dengan grafik dan fitur yang beragam, terbukti dengan kesuksesannya dalam perilisannya di Jepang, dan di Korea Selatan.

Investasi lebih dari Rp 1 triliun telah dilakukan untuk mempertahankan kualitas tersebut dan memperkuat kesuksesan pasar Asia Tenggara. Revelation Mobile telah meluncurkan pra-registrasi untuk closed beta pertama di kawasan Asia Tenggara, di mana anggota komunitas yang tertarik dengan game tersebut dapat menjadi yang pertama merasakan dunia Revelation.

Seperti MMORPG pada umumnya, di Revelation Mobile pemain bisa mengkustomisasi karakternya dengan mengatur wajahnya sesuka hati. Sesuaikan karakter Anda dari warna mata, rambut, wajah hingga detail terkecil.

Dengan kustomisasi karakter dan modifikasi wajah yang realistis dan detail, pemain Revelation Mobile dapat membuat karakter yang sedekat mungkin dengan diri mereka atau orang yang mereka inginkan. Fitur eksklusif untuk pemain masa kini untuk mengekspresikan diri sebebas mungkin. Karena itu, Revelation Mobile memiliki pesan "It's your world - live it your way", yang ditunjukkan dengan kuat oleh kreativitas berkelanjutan dari komunitas pemain enam negara.

Baca Juga: 11 Cara Menghilangkan Kecanduan Judi Secara Bertahap

“Kami percaya bahwa Revelation Mobile adalah game yang memenuhi ekspektasi pendaftar uji beta. Dalam uji beta ini, pemain dapat menjelajahi dunia Revelation yang tak terbatas. Mereka juga bebas menciptakan karakter yang mereka inginkan untuk hidup di Dunia Wahyu, ”kata Sheilla Pinem, kepala pemasaran Revelation Mobile Indonesia, dalam sebuah pernyataan, Selasa (20/12/2022).

Revelation Mobile memberikan kebebasan kepada player untuk memilih salah satu dari dua jenis class yang ditawarkan yaitu class utama yang terdiri dari Swordmage, Paladin, Spirit Shaper, Blade Master, dan Occultist, dimana player dapat menjadi penyembuh sekaligus DPS. Ada juga kelas sosial di Revelation World yaitu Dancer, Musician, Stylist, Foodie dan Thief.

Tak hanya itu, Revelation Mobile juga memiliki sistem PVP internasional di mana pemain dari enam negara Asia Tenggara dapat saling bertarung dan berkesempatan mewakili negaranya untuk meraih kejayaan dan mewujudkan impian menjadi pahlawan. Selama tujuh hari, pemain akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan menguji berbagai fitur dan event di closed beta pertama, seperti server event baru, mode PVE dan PVP. Tidak hanya itu, pemain juga dapat dengan bebas menjelajahi dunia fantasi Revelation Mobile yang luas dengan pemandangan yang menakjubkan.

Ada banyak hadiah menarik yang disiapkan untuk pemain yang berpartisipasi dalam closed beta pertama ini. Power-up equipment seperti Locked Gems, Black Turtle, Rhino Horn, Outfit - Black Feather, Wings of Night yang bisa kamu dapatkan secara gratis saat Revelation resmi meluncur di Indonesia.