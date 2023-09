Gamer Wajib Tahu! Ini Tips Membeli Voucher Game Online yang Aman dan Mudah

Siapa bilang bermain game online hanya dilakukan oleh anak-anak. Nyatanya, hampir semua orang dari segala usia, baik pria dan wanita, doyan bermain game untuk melepas kejenuhan dan mengisi waktu senggang. Bahkan, jika ditekuni dengan serius, bermain game online dapat diubah sebagai ladang uang dengan menjadi seorang gamer profesional dan ikut berpartisipasi dalam berbagai kompetisi berhadiah.

Walaupun kebanyakan game online saat ini dapat dimainkan secara cuma-cuma alias gratis. Tapi tak sedikit developer game online yang menawarkan berbagai fitur pembelian dalam game atau lebih dikenal dengan istilah in-app purchase. Fitur tersebut memberikan kesempatan bagi pemain untuk membeli sejumlah item berharga yang mampu meningkatkan keseruan saat bermain. Seperti, membeli hero dan skin baru di game Mobile Legends dan Arena of Valor (AOV).

Selain itu, dengan melakukan pembelian dalam game online, gamer juga mampu meningkatkan performa permainan dan melakukan progress dengan lebih pesat. Tentunya, fitur in-app purchase tersebut hanya bisa digunakan dengan merogoh kocek dengan nominal tertentu dan membeli voucher game onlinenya.

Membeli voucher game online pada dasarnya sangat mudah dilakukan, terlebih hampir semua e-commerce dan toko online kini sudah menjajakannya. Akan tetapi, karena harganya yang terbilang cukup menguras kantong, tanpa sadar pembelian voucher game online seringkali membuat kantong kering. Nah, agar hal tersebut tak sampai terjadi, ada 4 tips and trick membeli voucher game online yang sebaiknya disimak.

Tips Membeli Voucher Game Online

Rajin Berburu Promo

Dengan banyaknya platform yang menjual voucher game online, persaingannya juga akan menjadi semakin ketat. Nah, guna memikat daya beli pecinta game online, tak jarang toko online akan menawarkan berbagai promo menarik. Seperti, diskon dan cashback.

Selain itu, kamu juga dapat mencari metode pembayaran yang tengah mengadakan promosi pembelian voucher game online yang kamu mainkan. Dengan begitu, kamu akan lebih mudah dalam mengontrol pengeluaran dan menjadi tak terlalu boros.

Budget Khusus untuk Membeli Voucher Game

Keseruan bermain game online memang seringkali membuat seseorang merasa candu. Kalau sudah begitu, hasrat untuk membeli voucher game online akan semakin sulit dibendung dan membuat pengeluaran membengkak. Untuk menyiasatinya, kamu dapat membuat budget atau anggaran khusus untuk pembelian voucher tersebut.

Tujuannya sederhana, yakni agar lebih mudah mengontrol pengeluaran dan tak sampai membuat kantong jebol hanya karena membeli voucher game online secara berlebihan. Jika mampu mengaplikasikan tips ini secara disiplin, dijamin keuanganmu akan tetap kondusif tanpa mengurangi keseruan saat bermain game online.

Beli Voucher dalam Nominal yang Besar

Ada rasa kepuasan tersendiri saat berhasil mengalahkan musuh yang kuat atau berhasil mencapai rank tinggi di game online yang sedang dimainkan. Seringkali, pencapaian-pencapaian tersebut hanya bisa diraih oleh pemain saat rutin melakukan pembelian dalam game atau in-app purchase.

Sama halnya dengan membeli pulsa seluler, membeli voucher game dengan nominal yang besar justru mampu menghemat pengeluaran. Kok bisa? Karena selisih isi voucher dengan harga jualnya biasanya menjadi tak jauh berbeda.

Sebagai contoh, voucher game dengan nominal 50 ribu bisa saja dibanderol dengan harga Rp60 ribu. Sedangkan, untuk nominal 500 ribu, harga jualnya adalah Rp550 ribu. Dengan nominal yang sama, kamu bisa menghemat pengeluaran hingga 50 ribu. Lumayan, bukan?

Selain itu, membeli voucher game online sekali dengan nominal yang besar dapat menjauhkan kamu dari sikap impulsive buying. Sikap tersebut cenderung membuat kamu merasa ketagihan dan lebih sulit untuk mengatur keuangan.

Jadi, kalau memang rutin membeli voucher game online, usahakan untuk membelinya sekaligus dalam nominal yang besar sesuai dengan budget yang telah ditentukan sebelumnya.

Lakukan Pembelian pada Platform Terpercaya

Tips yang terakhir ini juga tak kalah pentingnya untuk dilakukan. Banyaknya penyedia voucher game online mungkin sering membuat kamu bingung memilih layanan mana untuk membelinya. Namun, kembali lagi pada tips yang pertama, lakukan pembelian pada layanan yang memberikan penawaran terbaik dan promo yang menguntungkan.

Yang terpenting, tetap pilih layanan yang terpercaya dan menjamin keamanan transaksi pembelian setiap konsumennya. Upayakan untuk selalu memeriksa ulasan atau review konsumen terlebih dahulu. Dengan begitu, kamu dapat terhindar dari segala hal yang tak diinginkan ke depannya.

Salah satu platform terpercaya yang dapat digunakan adalah BANGJEFF.com. BANGJEFF top up hadir sebagai payment gateway alias channel pembelian voucher game online di Indonesia. Lewat payment gateway ini, para gamer gak bingung lagi buat beli kredit game favorit mereka.

Kantong Tetap Aman, Belanja Voucher Tetap Jalan

Bermain game online menjadi salah satu aktivitas yang ampuh untuk melepas penat akibat kesibukan sehari-hari. Agar keseruan saat bermain semakin terasa, tak sedikit orang yang rela merogoh kocek dalam-dalam demi membeli voucher game online. Nah, agar pengeluaran tetap terkontrol, pastikan untuk mengaplikasikan 4 tips di atas, ya!

Cara Mudah Beli Voucher Game di BANGJEFF.com

Ada berbagai judul game populer yang voucher-nya dapat dibeli lewat cara potong pulsa di BANGJEFF top up, antara lain Free fire, Call of Duty: Mobile, Arena of Valor, Ragnarok Mobil, Speed Drifters, Love Nikki dan Game of Sultans. Penasaran bagaimana caranya? Yuk, simak langkah-langkah sederhana di bawah ini:

Buka website BANGJEFF.com di smartphone atau akses melalui browser. Login lalu pilih Top Up & Tagihan. Di area Isi Ulang, pilih Voucher Game, lalu tentukan voucher game apa yang ingin Anda beli. Misalnya Call of Duty Mobile. Masukkan Player ID dan pilih berapa Cash Point yang diinginkan. Pilih Bayar, lalu pilih Metode Pembayaran Lain. Masukan nomer whatsapp Ikuti instruksi pada pesan di whatsapp Selesai, cash point kamu sudah masuk

Bagaimana? Mudah, kan? Semoga artikel kali ini bermanfaat ya!