Ganda Putra Milik Indonesia, China dan Korsel Berebut Status Juara Umum All England

Fajar/Rian dan Hendra/Ahsan di Kejuaraan Dunia BWF. Dua pasangan terbaik Indonesia itu akan bertemu di partai final All England 2023 (@badminton.ina)

Sektor Ganda Putra ajang All England 2023 dipastikan jadi milik Indonesia setelah tercipta All Indonesian Final antara Fajar Alfian/Mohammad Rian Ardianto melawan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan.

Namun meski begitu, perebutan gelar juara umum All England tahun ini akan jadi rebutan antara China dan Korea Selatan.

Masing-masing wakil China dan Korea Selatan juga memastikan satu gelar lewat nomor Tunggal Putra (China) dan Ganda Putri (Korea Selatan).

Dua nomor lainnya, ganda campuran dan tunggal putri, wakil China dan Korea Selatan akan saling berhadapan.

Wakil China dan Korea Selatan Mendominasi Partai Final All England 2023 (@BadmintonTalk)

China dan Korea Selatan masing-masing menempatkan empat wakilnya di partai final All England 2023.

Wakil China di partai final yakni Zheng Siwei/Huang Yaqiong (ganda campuran), Chen Yu Fei (tunggal putri), Li Shifeng dan Shi Yuqi (tunggal putra).

Sementara empat wakil Korsel di final masing-masing diisi Kim So Yeong/Kim Hee Yong dan Baek Ha Na/Lee So Hee (ganda putri), Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (ganda campuran), dan An Se Young (tunggal putri.

Partai final All England 2023 akan mulai dipertandingkan pada pukul 17.00 WIB live di Inews dnegan ganda putri sebagai partai pembuka. Sementara jagoan Indonesia, Fajar/Rian melawan Hendra/Ahsan akan bertanding pada partai keempat.