Gandeng 8 Desainer Indonesia, Lazada Suguhkan ‘Fashion of the Next Normal’ di Jakarta Fashion Week 2023

Lazada menyuguhkan Fashion of the Next Normal fashion show di atas panggung Jakarta Fashion Week (JFW) 2023. Menggandeng Shining Bright Co., Super Sentimental Secret Theory (SSST), Elnov, Auctus, Heaven Lights, Ederra, NUC.ID, dan MAIMA, Lazada Indonesia memberikan beragam pilihan inspirasi gaya berbusana untuk semua pecinta fashion di Indonesia.

Terinspirasi dari kehidupan sehari-hari yang telah berubah menyesuaikan keadaan era baru pasca pandemi, Fashion of The Next Normal menampilkan ide kreatif para desainer yang kembali berkreasi tanpa batas, menciptakan koleksi ready-to-wear yang trendy dan stylish untuk aktivitas sehari-hari maupun acara formal yang ditampilkan pada Jakarta Fashion Week 2023 di Pondok Indah, Jakarta, baru-baru ini.

Berikut adalah rincian dari ragam desainer Indonesia yang tampil di Jakarta Fashion Week 2023

Tone of Love by Elnov

Brand lokal yang didirikan pada tahun 2019, mengkhususkan diri pada dunia fashion wanita Ready To Wear. Berkolaborasi dengan Lazada di panggung Jakarta Fashion Show 2023, membawa cerita tersendiri bagi desainer lokal tersebut.

Dengan tema The Next New Normal yang dihadirkan oleh Lazada tahun ini, ELNOV menceritakan pengalamannya selama pandemi sampai mulai kembali normal dengan terus berinovasi. Koleksi ELNOV sebelumnya hadir untuk dipakai di luar rumah, untuk jalan-jalan, untuk party, untuk dinning dan lainnya. Setelah pandemi, konsep berpakaian kebanyakan konsumen hampir semuanya bergeser dan berubah. Hal ini dikarenakan karena berkurangnya aktivitas orang di luar rumah.

Baca Juga: Demokrat Umumkan Dukungan Resmi ke Prabowo pada Rapimnas

Melihat hal tersebut, ELNOV mengubah pola yang dari menjual baju Ready To Wear untuk jalan-jalan, party, daily, dinning dan lainnya menjadi koleksi untuk baju tidur, masker dan lain-lain. Elnov sadar bahwa banyak sekali penjahit dan karyawan ELNOV masih sangat butuh pekerjaan untuk melangsungkan kehidupan mereka selama pandemik ini, maka kita juga harus berinovasi, harus lebih creative lagi untuk membuat sesuatu, kita juga harus berani keluar dari zona nyaman kita untuk survive. Untuk terus memberi berkat ke banyak orang.

Feeling Euphoria by Auctus

SENTIMENTAL INMATE by SuperSentimental Secret Theory

PRIMITIVE JUNGLE by Shining Bright Co

FLEUR ALLURE by Heaven Lights

Koleksi yang diberi nama Feeling Euphoria ini terinspirasi dari serial drama Euphoria. Euforia yang kita tahu adalah sebuah perasaan atau keadaan dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang intens. Auctus percaya Euforia mode menghasilkan pola pikir budaya saat ini tentang ekspresi diri yang penting, yang dimana fashion tentunya merupakan suatu bentuk eksplorasi diri yang dapat Anda ubah sesuai dengan perasaan untuk menjadikan seseorang unik, sehingga menjadi sebuah seni.Brand Bandung SSST selalu hadir dengan karyanya yang selalu unik dan memiliki cerita menarik di setiap koleksinya, tahun ini menjadi kedua kalinya hadir JFW 2023 dengan membawa koleksi Sentimental Inmate. Koleksi ini terinspirasi dari sebuah perasaan mengapa kita merasa seperti terjebak dengan hal-hal yang membedakan masing-masing dari kita, membuat setiap dari kita merasa seperti tidak biasa karena jauh terpisah dari masyarakat. Dalam koleksi ini, SSST membuat sebuah perumpamaan perasaan, dimana seseorang merasa berada di kondisi kegelapan yang tak terputus oleh cahaya, seperti layaknya hidup dalam penjara.Sesuai dengan judulnya Primitive Jungle, koleksi Shining Bright Co. di JFW tahun 2023 ini, terinspirasi dari kata jungle itu sendiri. Shining Bright Co. mencoba untuk meng-explore sisi lain dari jungle yang tidak melulu tentang kebuasan binatang dan lingkungan mereka, tetapi mencoba meng-embrace sisi keindahan mereka lewat visual graphic yang menggambarkan fisik, ambience, atau momen dari jungle tersebut.Koleksi Heaven Lights ini terinspirasi dari perasaan baik tentang diri sendiri, yang merupakan wacana manis yang selalu digaungkan untuk meningkatkan kepercayaan diri kaum hawa. Bermula dari pilihan pakaian yang tidak hanya melibatkan netra dan indra peraba (feeling the fabric), tapi juga intuisi. Tentunya rasa ini perlu ditata dan dijaga sejak pilihan busana sehari-hari.

Dengan berbagai eksplorasi yang didukung dengan pengalaman yang mumpuni, Heaven Lights merancang sebuah koleksi pakaian sehari-hari yang mengangkat motif flowery nan feminine dan motif geometris yang menggunakan berbagai unsur garis. Dikemas dalam gabungan siluet dan teknik pleats yang menghasilkan tampilan yang chic, elegan, dan mempesona.

Eksistensi busana sehari-hari dengan detail unik dan warna pastel akan menjadi salah satu pilihan pada musim semi atau panas 2023.

Baca Juga: Jokowi Hadiri Apel Akbar Kokam di Stadion Manahan Solo

Nuansa lembut seperti momen bunga yang bermekaran, sinar matahari kekuningan yang hangat, dan siluet awan sehalus permen gula membawa kebahagiaan dan perasaan baik, tidak hanya pada yang menggunakannya tapi juga lingkungan sekitar.

ORNATE by MAIMA

BERSERI by Ederra

PEWAYANGAN MAHABRATA SERIES by NUC.ID

Koleksi MAIMA untuk JFW 2023 bersama Lazada, terinspirasi dari bunga-bunga musim semi yang playfull dengan warna warna nude dan sentuhan bunga. Koleksi ini sedikit berbeda dengan koleksi maima sebelumnya dengan memilih motif yang lebih berwarna. Namun tetap tidak menghilangkan DNA Maima dengan menyeimbangkannya menggunakan motif abstract dengan tone warna yang sesuai, untuk cutting-nya sendiri dengan layering khas Maima.Koleksi yang dihadirkan oleh Ederra untuk Jakarta Fashion Week 2023 kali ini, terinspirasi dari representasi kondisi pandemi yang dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Tahun ini juga merupakan tahun pertama JFW yang diadakan offline dan sekaligus menjadi tahun pertama juga untuk Ederra ikut bergabung di pagelaran fashion show bersama Lazada. Melalui koleksi ini, menjadikan situasi tersebut menjadi kenangan sekaligus sebagai salah satu momen di perjalanan Ederra berdiri.Pada koleksi Lazada Fashion of the Next Normal JFW2023 kali ini, NUC.ID terinspirasi pada tokoh-tokoh Pandawa yang terdapat pada pewayangan Mahabharata. Dimana tokoh-tokoh Pandawa ini secara umum bisa digambarkan memiliki karakteristik sifat-sifat kebaikan yang patut dicontoh oleh manusia.