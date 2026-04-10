Gantikan Paman Gibran, Liliek Siap Kawal Konstitusi dengan Integritas

Hakim Mahkamah Konstitusi Liliek Prisbawono Adi memberikan keterangan media usai pelantikan di Hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/6/2026). (Foto: Antara/Maria Cicilia Galuh)

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Liliek Prisbawono Adi sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara, Jumat (10/4/2026). Liliek hadir untuk menggantikan Anwar Usman yang telah memasuki masa pensiun.

Pengangkatan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung.

Dalam prosesi tersebut, Liliek mengucapkan sumpah jabatan langsung di hadapan Presiden Prabowo.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ucap Liliek saat membacakan sumpah jabatannya.

Usai acara, Liliek menyatakan bahwa jabatan ini adalah amanah besar yang menuntut tanggung jawab penuh. Ia berkomitmen fokus pada peningkatan integritas serta kapasitas diri sebagai hakim konstitusi.

“Mohon doanya, tentunya ini adalah perjuangan bagi saya untuk selalu meningkatkan integritas dan kapasitas saya sebagai hakim konstitusi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon doanya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengawal konstitusi di Republik Indonesia,” ujar Liliek.

Terkait isu adanya titipan tugas, Liliek menegaskan tidak ada arahan khusus dari Presiden Prabowo setelah prosesi pelantikan. Menurutnya, kehadirannya di MK murni untuk melanjutkan tugas yang sebelumnya diemban oleh Anwar Usman, paman Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

“Secara spesifik tidak ada tugas khusus yang disampaikan kepada saya, jadi saya hanya dalam posisi menggantikan posisi Pak Anwar Usman yang telah 15 tahun bertugas sebagai hakim konstitusi,” katanya.

Mengenai langkah ke depan, Liliek memastikan akan tetap berada pada koridor tugas utama Mahkamah Konstitusi, yaitu menjaga dan mengawal konstitusi negara.