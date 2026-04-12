Akibat Beban Kabel Berlebih, Tiang Optik di Tamansari Tumbang dan Tutup Akses Jalan

Minggu, 12 April 2026 - 22:24 WIB

Tiang optik roboh di Jalan Mangga Besar Raya, RT 015 RW 01, Tangki, Tamansari, Jakarta Barat, Minggu (12/4/2026), sehingga menyebabkan perjalanan sebuah bus terhenti. (Foto: Antara).

Sebuah tiang optik roboh di Jalan Mangga Besar Raya, RT 015 RW 01, Tangki, Tamansari, Jakarta Barat, Minggu (12/4/2026) sore.

Komandan Peleton Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Koordinator Wilayah Jakarta Barat Maulana Syahroni mengatakan tiang tersebut roboh akibat keropos dan beban kabel yang berlebih.

"Dugaan penyebab, tiang kabel optik sudah keropos karena beban kabel yang sudah menumpuk," kata Maulana saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Dia mengatakan tiang itu roboh menimpa untaian kabel optik sehingga berdampak terhadap lalu lintas di lokasi kejadian.

"Objek terdampak, kabel optik dan ruas jalan," ujar Maulana.

Meski begitu, dia memastikan tidak ada korban akibat insiden tersebut.

"(Korban) Nihil," tegas Maulana.

Pihaknya pun segera melakukan penanganan setelah mendapat laporan peristiwa itu pada pukul 15.48 WIB.

"Penanganan selesai pukul 19:36 WIB," ungkap Maulana.