Gara-Gara Derby Roma, Jadwal Napoli-Juventus-Milan-Como Belum Jelas

Federico Gatti dari Juventus merayakan gol ketiga mereka selama pertandingan Serie A antara AS Roma dan Juventus FC di Stadio Olimpico pada 1 Maret 2026 di Roma, Italia. (Foto: Paolo Bruno/Getty Images)

Pekan ke-37 Serie A 2025-26 dilanda kekacauan jadwal. Lega Serie A kini mengajukan banding darurat ke pengadilan administrasi regional (TAR) setelah sejumlah pertandingan krusial — termasuk laga yang melibatkan Napoli, Juventus, Milan, dan Como — belum memiliki kepastian jadwal. Respons pengadilan dijanjikan dalam 24 jam.

Biang kerok: Derby della Capitale

Masalah bermula dari jadwal Derby Roma antara AS Roma dan Lazio. Laga itu semula dijadwalkan Minggu, 17 Mei, namun bertabrakan dengan final putra turnamen tenis Italian Open yang berlokasi di Foro Italico — kompleks yang sama dengan Stadio Olimpico.

Kehadiran sekitar 100.000 penonton dari dua acara sekaligus memunculkan kekhawatiran serius soal keamanan. Situasi makin rumit karena Presiden Italia Sergio Mattarella dijadwalkan hadir di Italian Open, yang membutuhkan pengamanan ekstra dari aparat kepolisian.

Di sisi lain, Lazio baru saja tampil di final Coppa Italia Rabu (13/5) malam ini, sehingga derby tidak bisa dimajukan ke Sabtu karena terlalu dekat dengan laga piala tersebut.

Lima tim, tiga tiket Liga Champions

Komplikasi bertambah karena Roma masih bersaing untuk tempat di Liga Champions musim depan. Dengan lima tim — Napoli, Juventus, Milan, Roma, dan Como — masih memperebutkan tiga kursi Liga Champions, Lega Serie A mewajibkan seluruh laga yang melibatkan mereka ditendang pada waktu bersamaan demi menjaga asas keadilan kompetitif.

Keputusan awal liga menjadwalkan derby Roma pada Minggu, 17 Mei pukul 11.30 BST. Namun kedua klub maupun otoritas setempat menolak opsi itu. Prefektur Roma akhirnya memerintahkan laga dipindah ke Senin malam, 19 Mei, pukul 19.45 BST.

Konsekuensinya, empat laga lain ikut terdampak dan harus disesuaikan ke slot Senin malam yang sama: Pisa vs Napoli, Como vs Parma, Genoa vs Milan, dan Juventus vs Fiorentina.

Banding darurat ke TAR

Mengutip laporan SportMediaset, Lega Serie A kini mempersiapkan banding darurat ke TAR. Pengadilan tersebut akan memberikan respons dalam 24 jam setelah pengaduan masuk.

Dengan pekan ke-37 yang tinggal beberapa hari lagi, jadwal resmi belum juga pasti — dan persaingan di papan atas Serie A kian panas tanpa kepastian kapan laga-laga penentu itu akan dimainkan.