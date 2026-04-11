Gara-gara Freeport Ingkar Janji, Pejuang HAM Papua Layangkan Somasi 14 Hari

Meski kini mengalami kebutaan, Mama Yosepha Alomang, seorang pejuang HAM dan lingkungan asal Kabupaten Mimika, Papua Tengah, tetap semangat menuntut haknya. Yakni, bantuan yang dijanjikan PT Freeport Indonesia (Freeport/PTFI).

Karena tak kunjung dipenuhi, Mama Yosepha berencana melayangkan somasi kepada tambang emas dan tembaga asal Amerika Serikat (AS) itu.

Pada Jumat (10/4/2026), peraih penghargaan Lingkungan Hidup Goldman dari AS pada 2001 itu berkunjung ke tim kuasa hukumnya, Aloysius Renwarin, di Kota Jayapura. “Saya ke sini untuk minta saudara Aloysius Renwarin bantu dampingi, urus mama punya masalah ini,” kata Mama Yosepha Alomang, dikutip Sabtu (11/4/2026).

Dia menceritakan, bantuan Freeport kepada Yayasan HAM Anti Kekerasan atau Yahamak yang didirikannya berlangsung sejak 1998. Namun, selang beberapa tahun kemudian berhenti hingga sekarang. "Somasi itu berkaitan dengan tidak terealisasinya janji bantuan dari PT Freeport sejak beberapa tahun lalu," kata Aloysius.

Dalam somasi itu, kata dia, Mama Yosepha memberikan batas waktu 14 hari kepada Freeport untuk memenuhi tuntutan yang diajukan. "Bentuk dukungan atau bantuan Freeport beragam, mulai dari pembangunan sekolah, asrama, kantor, hingga puskesmas di Timika. Intinya, Yayasan Yahamak berkembang pesat," imbuhnya.

Kala itu, lanjutnya, Yayasan Yahamak berkembang pesat dengan fasilitas yang memadai, termasuk asrama serta layanan kesehatan sederhana bagi masyarakat sekitar. “Namun, kondisi itu berubah setelah terjadi pergantian kepemimpinan di tingkat manajemen perusahaan,” kata Aloysius.

Padahal, kata Aloysius, bantuan Freeport untuk Yayasan Yahamak merupakan perintah dari James Robert Moffett alias Jim Bob. Dia adalah mantan Chairman Freeport McMoRan Inc, perusahaan induk dari PTFI.

Akibatnya, berbagai fasilitas yang sebelumnya aktif kini terbengkalai. Asrama, kantor, hingga layanan kesehatan yang dahulu melayani warga di Papua Tengah kini terbengkalai. “Salah satu penyebabnya karena ketidakjelasan pengelolaan keuangan bantuan,” ujarnya.

Asal tahu saja, Mama Yosepha adalah sosok yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemanusiaan di Papua. Pada 1980 hingga 1990-an, ia ditahan aparat di Timika. Akibatnya, kondisi kesehatannya menjadi terganggu, termasuk penglihatan yang kini berujung pada kebutaan.

Meski begitu, Mama Yosepha Alomang tetap bangkit dan membangun usaha kecil bernama Kulalok pada akhir 1990-an. Usaha tersebut menyediakan kebutuhan pangan lokal seperti ubi, petatas, dan sayur-mayur bagi para pekerja di Timika, serta dikelola bersama mama-mama dari berbagai kampung.

“Atas dedikasinya, Mama Yosepha juga pernah menerima penghargaan internasional di Amerika Serikat pada awal 2000-an sebagai aktivis hak asasi manusia dan lingkungan,” ucap Aloysius.

Sekitar tahun 2019, kondisi kesehatan Mama Yosepha semakin memprihatinkan. Bantuan dari pihak Freeport terhenti, sementara berbagai janji, termasuk untuk pengobatan mata, tidak pernah direalisasikan.

“Setiap tahun mereka datang dengan alasan silaturahmi, mengambil foto dan video, tetapi tidak pernah ada realisasi bantuan. Kondisi [Mama Yosepha Alomang] saat ini sangat memprihatinkan. Selain mengalami kebutaan, kebutuhan dasar sehari-hari pun sulit terpenuhi,” katanya.

Dalam somasi, tim hukum yang dipimpin Aloysius mengajukan sejumlah tuntutan, yakni bantuan pengobatan mata Mama Yosepha, audit bantuan Freeport, serta lanjutan bantuan operasional Yayasan Yahamak, khususnya sektor kesehatan dan pendidikan.

"Jika dalam 14 hari tidak ada tanggapan dari Freeport, maka langkah hukum akan ditempuh secara perdata maupun pidana, termasuk pelaporan kepada aparat penegak hukum dan permintaan audit oleh lembaga berwenang," tegasnya.

Jelas, masalah ini bukan sekadar janji korporasi besar yang tidak ditepati. Namun, lebih substantif lagi, yakni menyangkut hak dan kehidupan pejuang kemanusiaan yang telah banyak berjasa bagi warga Papua.