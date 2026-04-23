Gara-gara Ini KPK Usulkan Masa Jabatan Ketum Parpol Dibatasi Dua Tahun

Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan sektor politik masih menjadi salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Karena itu, KPK tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat pendekatan pencegahan.

“Kami memandang sektor politik menjadi salah satu sektor yang masih rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Maka kemudian KPK juga masuk melalui pendekatan-pendekatan pencegahan, selain pendekatan pendidikan dan peran serta masyarakat yang juga secara reguler kami terus lakukan seperti program-program Politik Cerdas Berintegritas, kemudian kampanye tolak money politic, dan sebagainya,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, melalui fungsi monitoring, KPK melakukan pemetaan terhadap area-area yang dinilai berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan.

“Sehingga dari hasil kajian itu maka kemudian KPK memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan untuk dilakukan pembahasan, untuk dilakukan tindak lanjut ya,” ujarnya.

Menurut Budi, rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan perbaikan tata kelola politik, termasuk terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.

“Sehingga kami harapkan dengan hasil dan rekomendasi yang KPK sampaikan tersebut bisa menjadi pengayaan bagi para pemangku kepentingan melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk berkaitan dengan salah satu temuannya ya di poin delapan mengenai pembatasan periode ya seorang ketua partai politik gitu ya,” jelas Budi.

Sebelumnya, KPK mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode. Usulan ini muncul dalam kajian tata kelola partai politik yang disusun Direktorat Monitoring KPK.

Dalam kajian tersebut, KPK menilai belum terdapat standar sistem kaderisasi yang terintegrasi di partai politik. Karena itu, pembatasan masa jabatan dinilai penting untuk memastikan proses regenerasi kepemimpinan berjalan.

“Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan,” demikian pernyataan Direktorat Monitoring KPK, dikutip Kamis (23/4/2026).

Selain itu, KPK juga mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun standardisasi sistem pelaporan kaderisasi partai politik yang terintegrasi dengan bantuan keuangan partai politik (banpol).

“Mendorong partai politik untuk mengimplementasikan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang minimal threshold pilkada melalui rekrutmen cakada berdasarkan kaderisasi,” jelasnya.