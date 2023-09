Gara-gara Sri Mulyani, RDP Komisi III DPR dengan Mahfud dan PPATK Sempat Gaduh

Ketidakhadiran Menteri Keuangan (Menkeu RI), Sri Mulyani Indrawati menjadi perdebatan awal dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pimpinan Sidang Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menjelaskan bahwa Sri Mulyani berhalangan hadir karena ada kegiatan lain di Bali yang tidak dapat diwakilkan.

“Bu Sri Mulyani akan dihadirkan di kesempatan lain nanti akan kita undang tapi hari ini buka dalam forum ini dalam forum ini kita semua pengen informasi isu 349 triliun ini akan lebih dalam untuk kita sikapi, agar publik tidak bertanya-tanya,” kata dia membuka sidang RDP Komisi III DPR, Rabu (29/3/2023).

Namun ketidakhadiran Sri Mulyani ini sempat menimbulkan pertanyaan bagi anggota Komisi III DPR. Sebab kehadiran Menkeu di RPD ini sangat penting untuk menjelaskan soal mega skandal transaksi Rp349 triliun di Kemenkeu.

Menurut Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan DPR hari ini menyangkut tiga pihak yang terlibat, Menko Polhukam Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Ketua PPATK.

“Dialog kita adalah ingin mencari kejelasan di hari ini karena itu kan karena persoalan ini menyangkut keterangan 3 pihak Pak Mahfud Ibu Sri Mulyani dan Pak kepala PPATK,” ujar Habiburokhman

Baca Juga: Kala Menpora Dito Goda Mahfud dengan Sebutan Wapres

Dia menyayangkan ketidakhadiran Menkeu Sri Mulyani ini tidak disertai dengan konfirmasi yang berisikan alasannya ke ruang sidang. Menurutnya, Sri Mulyani dinilai tidak mengindahkan tata tertib peraturan sidang hari ini.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Fraksi PAN Mulfachri Harahap mengatakan rapat hari ini menjadi momen yang tepat bagi Sri Mulyani untuk melakukan klarifikasi.

Menurutnya rapat ini akan menjadi sia-sia tanpa kehadiran Sri Mulyani karena dia harus melakukan penjelasan ini di rapat-rapat selanjutnya. “Inilah forum yang paling tepat bagi dia untuk mengklarifikasi karena ada beberapa hal yang ingin kita konfrontir atas semua hal (ini),” jelasnya.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini tengah menghadiri acara High-Level Dalogue on Promoting Digital Financial Iinclusion and Literacy For MSMEs yang digelar Kementerian Keuangan di Bali, Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Rabu (29/3/2023)