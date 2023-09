Garuda Eleven Metaleague (G11) Siap Ramaikan Comic Con Indonesia 2022 Akhir Pekan Ini

Garuda Eleven Metaleague dipastikan turut berpartisipasi dalam salah satu event pop culture terbesar bertajuk Indonesia Comic Con 2022.

Perhelatan yang semula sempat absen selama dua tahun akhirnya kembali diselenggarakan akhir pekan ini pada 1-2 Oktober 2022 di Hall B, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.

Marketing Manager RGMS ,Ghina Jauhari selaku pengembang game Garuda Eleven Metaleague mengatakan, event ini akan menyajikan banyak kegiatan menarik. Terlebih pada game anyar yang baru akan dirilis akhir tahun ini.

"Garuda Eleven Metaleague akan turut berpartisipasi dengan membuka booth di SS-07 08 dalam acara Indonesia Comic Con 2022 untuk mengenalkan tokoh Riga dan kawan-kawan kepada para penggemar komik dan game Indonesia," kata Ghina saat dihubungi Inilah.com, Jumat (30/9/2022).

Di samping itu lanjut Ghina, booth Garuda Eleven Metaleague juga akan melakukan beberapa kegiatan aktivasi seperti shooting challenge, spinning wheel berhadiah serta merchandise eksklusif yang dapat dikoleksi.

"Jangan lupa Ikuti keseruan Garuda Eleven di Comic Con 2022 dan gabung dengan komunitasnya dengan mengakses link platform Discord yang tersedia di Instagram Garuda Eleven Metaleague @garudaeleven.id " ungkapnya.

Comic Con Indonesia merupakan even yang menampilkan budaya pop terbaik dari Timur dan Barat dalam merayakan konten terbaru dari komik, anime, mainan, koleksi, game, TV, film, dan hiburan kepada penggemar berdedikasi di seluruh Indonesia.

Kegiatan yang akan dilakukan pada Indonesia Comic Con 2022 kali ini yaitu promosi & giveaway, live art sketching, pemutaran cuplikan sneak peek, kompetisi cosplay, demo game, dan kumpul-kumpul komunitas. Selain itu, juga akan hadir banyak booth yang menjual berbagai macam merchandise dari berbagai brand ternama.

Tiket masuk bisa didapatkan di website resmi Comic Con https://indonesiacomiccon.com/ atau bisa mengakses melalui akun Instagram mereka @indocomiccon

Harga tiket Indonesia Comic Con untuk pre-sale adalah Rp75.000 per hari untuk reguler, sedangkan harga normal tiket untuk reguler Rp125.000 per hari, Rp200.000 per dua hari.

Tersedia juga untuk Cosplayer ticket Rp200.000, VIP Cosplayer Rp300.000 dan juga Super VIP di Rp1.000.000 yang bisa diakses untuk 2 hari.