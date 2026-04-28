Garuda Indonesia Sabet Gelar Maskapai Paling Tepat Waktu di Dunia

Garuda Indonesia raih peringkat pertama maskapai paling tepat waktu di dunia versi OAG Maret 2026 dengan OTP 97,9 persen. (Foto: FlightGlobal)

Maskapai nasional Garuda Indonesia kembali mengukir prestasi gemilang di kancah internasional. Lembaga pemeringkatan independen global, Official Airline Guide (OAG) Aviation Worldwide, menobatkan Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan paling tepat waktu di dunia untuk periode Maret 2026.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis melalui situs OAG Flightview, maskapai pelat merah ini berhasil menduduki posisi puncak dalam daftar 10 maskapai terbaik dunia berdasarkan tingkat ketepatan waktu atau On-Time Performance (OTP). Pencapaian ini sekaligus mempertegas dominasi maskapai asal Asia di panggung penerbangan global.

"Asia mendominasi lima besar untuk OTP pada bulan Maret dengan tiga posisi di antaranya ditempati oleh maskapai penerbangan Asia," tulis keterangan resmi OAG Flightview yang dikutip Selasa (28/4/2026).

Rekor Minim Pembatalan Penerbangan

Keunggulan Garuda Indonesia dalam pemeringkatan ini tidak hanya terlihat dari persentase ketepatan waktu yang mencapai angka fantastis, yakni 97,9 persen. OAG juga menyoroti aspek keandalan operasional Garuda yang sangat tinggi.

Dari total 6.300 penerbangan terjadwal yang direncanakan sepanjang Maret 2026, Garuda Indonesia tercatat hanya membatalkan 12 penerbangan. Rasio pembatalan yang sangat rendah ini menjadi faktor penentu kemenangan Garuda atas pesaing berat lainnya dari berbagai belahan dunia.

Berikut adalah daftar 10 maskapai paling tepat waktu di dunia versi OAG Maret 2026:

Garuda Indonesia (97,9%) Fuji Dream Airlines (95,5%) Sky Airline (94,25%) Copa Airlines (93,4%) Star Flyer (92,85%) Austrian Airlines (92,4%) FlySafair (91,81%) Changan Airlines (89,33%) Wizz Air (89,22%) Aeromexico (89,08%)

Milestone Transformasi Kinerja

Menanggapi capaian tersebut, Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Oentoro, menyatakan bahwa prestasi ini merupakan tonggak sejarah (milestone) penting dalam perjalanan transformasi perusahaan. Menurutnya, hasil ini adalah buah dari penguatan fondasi operasional yang lebih kompetitif dan konsisten.

“Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa upaya berkelanjutan kami dalam meningkatkan reliability operasional mulai menunjukkan hasil yang nyata," ujar Thomas dalam keterangan resminya.

Ia menambahkan bahwa ketepatan waktu adalah elemen krusial untuk membangun kepercayaan pelanggan. Kesuksesan ini diklaim sebagai hasil dari penguatan disiplin operasional di seluruh lini, mulai dari kesiapan armada, optimalisasi rotasi pesawat, hingga koordinasi lintas fungsi yang semakin solid.

Sebagai informasi, metodologi pemeringkatan OAG didasarkan pada waktu kedatangan aktual pesawat di gerbang (gate) dibandingkan dengan jadwal asli. Data tersebut mencakup minimal 80 persen dari total penerbangan terjadwal untuk menjamin validitas pemeringkatan global tersebut.