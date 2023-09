Garuda Muda Terkapar di Tashkent, Indonesia Kalah 0-2 dari Irak pada Piala Asia U-20

Timnas Indonesia U-20 menelan kekalahan telak 0-2 dari timnas Irak pada laga perdana Piala Asia U-20 di Tashkent, Rabu (1/3/2023).

Meski menunjukkan permainan seimbang, Skuad Garuda Muda gagal menghasilkan gol, sedangkan satu peluang Irak di menit ke-28 berhasil menghasilkan gol yang tak mampu dibendung oleh kiper Daffa Sumanjaya.

Di pengujung babak pertama, Irak harus bermain dengan 10 pemain setelah Charbel Shamoon mendapat kartu merah langsung karena melanggar Arkhan Fikri.

Namun, di babak kedua, Timnas Indonesia U-20 belum mampu memperbaiki permainannya dan justru menambah pelanggaran. Pada menit ke-73, Irak mendapat penalti tetapi gagal mencetak gol.

Timnas Indonesia U-20 mencoba memaksimalkan keunggulan jumlah pemain, tetapi upaya mereka sia-sia karena Irak terus mempertahankan pertahanannya dan bahkan berhasil menambah gol di masa injury time.

Kendati mencoba untuk bangkit, timnas Indonesia tidak mampu mencetak gol. Skor 1-0 untuk keunggulan Irak bertahan hingga peluit akhir dibunyikan.

Hasil ini membuat timnas Indonesia berada di posisi buncit klasemen sementara grup A Piala Asia U-20 dengan belum meraih poin. Sementara itu, Irak berada di puncak klasemen sementara dengan tiga poin.

Timnas Indonesia akan berusaha untuk bangkit pada pertandingan selanjutnya melawan Suriah pada Sabtu (5/3). Mereka akan berusaha untuk meraih kemenangan agar masih memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya.

Susunan Pemain Indonesia vs Irak:

Indonesia: Daffa Sumanjaya; Kakang Rudianto, Sulthan Zaky, Muhammad Ferarri, Arkhan Fikri, Alfriyanto Nico, Dony Pamungkas, Ronaldo Kwateh, Dzaky Asraf, Achma Syarif, Hokky Caraka.

Irak: Hussein Hassan; Muslim Mousa, Abbas Majid, Abdulrazzaq Qasim, Adam Talib, Ali Jasim, Kadhim Raad, Hayder Abdulkareem, Sajjad Mahdi, Abbas Fadhil, Charbel Shamoon.

⏰ FT | 🇮🇩 Indonesia 0-2 Iraq 🇮🇶

A well deserved win for the young Lions of Mesopotamia 🦁 as they seal their first win despite of being down to 10 men in the first half! 🔥 #AFCU20 | #IDNvIRQ pic.twitter.com/gNQkTUJNQk

— #AFCU20 (@afcasiancup) March 1, 2023