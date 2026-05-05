Garudayaksa FC dan PSS Sleman Resmi ke Super League, Siapa Satu Tim Lagi?

Setelah PSS Sleman menyusul Garudayaksa FC promosi ke Super League musim depan, satu tiket tersisa akan diperebutkan Persipura Jayapura dan Adhyaksa FC Banten dalam laga playoff yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (8/5/2026) di Stadion Lukas Enembe.

Dua tim dari kompetisi Pegadaian Championships (Liga 2) sudah memastikan diri promosi ke kasta tertinggi sepak bola nasional Super League pada musim depan. Kedua tim tersebut adalah Garudayaksa dari Grup 1 (Wilayah Barat) dan PSS Sleman dari Grup 2 (Wilayah Timur).

Tiga tim promosi dari Pegadaian Championships nantinya akan menggantikan klub Super League yang terdegradasi. PSBS Biak dan Semen Padang dipastikan terjun ke Liga 2, tinggal satu tim lagi yang akan menyusul.

Garudayaksa dan PSS Sleman Promosi di Ujung Kompetisi

Perjalanan menuju Super League tidak mudah bagi Garudayaksa maupun PSS Sleman. Keduanya harus memastikan tiket promosi hingga laga pamungkas. Garudayaksa menutup fase grup dengan kemenangan 3-1 atas Persikad Depok, sementara PSS Sleman menang meyakinkan 3-0 atas PSIS Semarang.

PSS Sleman memastikan lolos langsung usai memuncaki klasemen Grup 2 dengan 56 poin, unggul selisih gol atas Persipura Jayapura yang juga mengoleksi poin sama. Sedangkan Garudayaksa hanya unggul satu poin dari Adhyaksa FC, yakni Garudayaksa 52 poin dan Adhyaksa FC 51 poin.

Final Liga 2

Setelah laga playoff, partai final Pegadaian Championships musim 2025/2026 akan mempertemukan Garudayaksa melawan tuan rumah PSS Sleman. Laga puncak tersebut dijadwalkan digelar Sabtu (9/5/2026) di Stadion Maguwoharjo.

Pelatih Garudayaksa Widodo Cahyono Putro menegaskan timnya tidak sekadar ingin promosi, tetapi juga membidik gelar juara. “Kami ingin juara. Ini komitmen bersama tim dan manajemen,” ujarnya.

Sementara itu, pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis menekankan pentingnya pemulihan kondisi pemain. “Kami akan menikmati dulu hasil ini, kemudian fokus recovery agar siap menghadapi final,” ujarnya.