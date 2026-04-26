Gas Pink Terbang Tinggi, Kelas Menengah Mulai Ketar-ketir

Ilustrasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sedang mengatur agar kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG tidak berdampak ke perekonomian nasional.

Kenaikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk tabung 12 Kilogram (Kg) nampaknya akan berdampak panjang bagi perekonomian kelas menengah. Berbagai sektor industri bahkan terancam gulung tikar jika tidak bisa beradaptasi dengan harga baru LPG tersebut.

PT Pertamina Patra Niaga telah resmi menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi ukuran 12 kg dari Rp192 ribu per tabung menjadi Rp228 ribu per tabung atau naik 18,75 persen.

Kenaikan harga LPG tersebut yang pertama kalinya sejak 2023. Dikutip dari laman resmi Pertamina Patra Niaga yang diakses di Jakarta, Minggu (19/4/2026), harga Rp228 ribu untuk LPG 12 kg berlaku di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Untuk provinsi lainnya juga mengalami penyesuaian harga berdasarkan biaya distribusi menuju wilayah masing-masing.

Keputusan pemerintah menaikkan harga LPG non-subsidi ini memang tidak berdampak langsung bagi masyarakat miskin atau menengah ke bawah. Namun kebijakan ini ternyata memiliki efek domino yang cukup ‘menakutkan’ jika tidak bisa ditangani oleh pemerintah.

Harga tabung LPG 12 kg di setiap daerah bisa berbeda tergantung distribusi dan stoknya. Sehingga harga Rp228 ribu LPG 12 Kg per tabung tidak bisa menjadi acuan di lapangan.

Fakta terbaru, di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) harga harga LPG 12 Kg mencapai Rp340 ribu per tabung pada Sabtu (25/4/2026). Melonjaknya harga LPG ini disebabkan karena keterbatasan stok yang ada di wilayah tersebut.

Komisaris PT Pertamina (Persero) Nanik S. Deyang dan Hasan Nasbi melakukan kunjungan kerja ke SPBU COCO 81 984 01 serta agen LPG non-subsidi PT Wilis Trijaya Mandiri di Papua Barat, Selasa (21/4/2026).

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyebut tren melonjaknya harga LPG non-subsidi ini terjadi di beberapa wilayah NTT. Hal ini disebabkan akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Kenaikan harga sendiri terjadi sejak 18 April lalu dikarenakan beberapa faktor, di antaranya penyesuaian harga ekspedisi sejak akhir tahun lalu dikarenakan eskalasi global sehingga harga minyak dunia naik," jelas Ahad, Sabtu (25/4/2026).

Selain itu, dampak lain melonjaknya harga LPG akibat distribusi dan biaya transportasi yang masih cukup mahal. Faktor ini disebabkan karena kebutuhan LPG dalam negeri masih bergantung pada impor.

“LPG masih impor dan terjadi pelemahan kurs rupiah terhadap dolar yang kemudian juga berdampak pada penyesuaian harga solar industri sehingga berpengaruh kepada ongkos distribusi kapal," lanjut dia.

Ketidakpastian harga ini membuat sejumlah industri yang menggunakan LPG non-subsidi merasa ketar-ketir. Pasalnya mereka harus memutar otak agar pendapatan mereka bisa menutup seluruh operasional akibat kenaikan ini.

Pelaku Usaha Terancam

Ekonom Universitas Andalas (Unand) Prof. Dr. Syafruddin Karimi mengatakan sejumlah industri padat karya di Indonesia banyak menggunakan gas komersil. Mereka diantaranya industri makanan-minuman, restoran, catering, hotel, laundry hingga tekstil tertentu.

Namun sayangnya kenaikan harga gas ini justru menjadi guncangan bagi pelaku industri karena daya beli masyarakat juga akan menurun.

“Risiko PHK muncul ketika kenaikan energi bertemu dengan pelemahan daya beli, rupiah melemah, biaya logistik naik, dan bunga pembiayaan tetap mahal,” imbuh Syafruddin kepada inilah.com.

Menurutnya, pemerintah harus mencari cara atau mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah terjadinya PHK massal di Indonesia. Sebab jika ini terjadi, maka perekonomian Indonesia juga akan ikut terpukul.

Kegiatan karyawan dan pemilik usaha Beny Laundry

Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah, kata Syafruddin, dengan memberikan insentif bagi pelaku usaha padat karya. Insentif ini diberikan dengan berbasis kinerja seperti kepada perusahaan yang berusaha mempertahankan karyawannya di tengah gempuran naiknya bahan baku seperti gas.

“Selain itu, mempercepat restrukturisasi kredit UMKM dan industri kecil, memberi potongan pajak atau subsidi bunga terbatas untuk sektor yang terbukti terdampak energi, serta membantu konversi teknologi menuju energi yang lebih efisien,” katanya.

Lebih lanjut, kekhawatiran lain yang akan muncul adanya potensi migrasi pengguna gas 12 Kg ke gas melon bersubsidi. Kemungkinan ini bisa terjadi karena sejumlah masyarakat menengah seperti sektor rumah tangga dan memiliki pendapat pas-pasan.

Sehingga dengan naiknya harga LPG ini bisa membuat mereka ikut beralih menggunakan gas melon yang lebih murah.

“Pemerintah juga harus menjaga LPG 3 kg tetap tepat sasaran agar rumah tangga miskin tidak berebut dengan pelaku usaha,” imbuhnya.

Sejumlah daerah saat ini sedang memantau perkembangan di lapangan pasca naiknya LPG non-subsidi. Hal ini dilakukan karena sejumlah sektor usaha menengah menggunakan komoditas tersebut.

Salah satunya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bergerak cepat dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat serta asosiasi pengusaha untuk mencari solusi apabila kenaikan LPG nonsubsidi ini berdampak terhadap inflasi hingga daya beli masyarakat.

“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan asosiasi usaha untuk mencari solusi yang tepat, termasuk mendorong efisiensi energi atau diversifikasi sumber energi di masa mendatang,” kata Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim saat dikonfimasi.

Dia mengatakan sampai dengan saat ini, Pemprov DKI belum menetapkan kebijakan insentif pajak bagi hotel dan restoran kendati harga LPG nonsubsidi mengalami kenaikan.

Namun, Chico memastikan Pemprov DKI terus memantau dampak kenaikan harga tersebut terhadap inflasi serta daya beli masyarakat.

Saat ini, harga LPG 12 kg di Jakarta naik sebesar Rp36.000, yaitu dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung, sedangkan LPG 5,5 kg naik Rp17.000, dari Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung.

Chico pun mengimbau agar para pelaku usaha, mulai dari hotel hingga kafe dan restoran tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying di tengah kenaikan harga LPG non subsidi.

Selain itu, dia juga meminta agar pelaku usaha tetap patuh terhadap aturan penggunaan LPG subsidi.

“Kami mengimbau pelaku usaha untuk tetap patuh pada aturan penggunaan LPG subsidi dan tidak melakukan panic buying. Masyarakat dan pelaku usaha juga diharapkan bijak dalam penggunaan energi,” ujar Chico. (Ajat/Harris Muda)

