Gate Parkir Blok M Square Dibuka Lagi, Sistemnya Berubah

Gate parkir Blok M Square yang sempat disegel pada Selasa (12/5/2026) kini kembali dibuka, Kamis (14/5/2026). Dari pantauan di lokasi, arus kendaraan sudah kembali normal.

Mobil dan motor terlihat keluar-masuk tanpa hambatan, menandai aktivitas di kawasan tersebut kembali berjalan seperti biasa.

Perubahan tampak jelas di area parkir. Petugas yang sebelumnya berseragam biru kini mengenakan atasan putih hitam. Selain itu, sistem parkir juga mengalami penyesuaian.

Salah satu petugas parkir, Rizal, menyebut perubahan paling terasa ada pada sistem yang kini lebih mengarah ke digital.

"Sistemnya diubah lagi. Sekarang sudah bisa pakai tap, lebih difokuskan ke online, tapi masih ada yang manual juga," kata Rizal, Kamis (14/5/2026).

Ia menambahkan, metode manual masih digunakan untuk membantu pengendara yang belum memiliki kartu atau menggunakan pembayaran non-tunai tertentu.

Sementara itu, salah satu petugas keamanan yang enggan disebutkan namanya, menilai perubahan yang terjadi lebih pada sistem dan tampilan luar. Menurutnya, pergantian ini bukan hal baru.

“Orangnya masih sama, cuma ganti seragam dan sistem. Dulu juga pernah begitu, biasanya karena lelang pengelola,” kata sumber tersebut.

Ia menduga mekanisme pengelolaan parkir memang kerap berubah, meski para pekerjanya tetap.

Meski aktivitas sudah kembali normal, kejelasan pengelolaan parkir masih menjadi pertanyaan. Saat ditanya terkait aliran pendapatan parkir, Rizal mengaku tidak mengetahui secara pasti.

"Ke daerah kayaknya sih, saya kurang tahu," pungkasnya.