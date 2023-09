Gaya Generasi Milenial dan Z dalam Mengatur Keuangan

Generasi milenial dan z memiliki gaya pengelolaan keuangan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Ternyata, ada suatu dilema finansial dari kedua generasi tersebut, yaitu simpanan masa depan dan proteksi.



Tiga istilah yang kerap terdengar dari generasi tersebut adalah YOLO, FOMO, dan Sandwich Generasi.



Yolo adalah singkata dari you only live once atau bisa dibilang menikmati hidup tanpa mengkhawatirkan masa depan.



FOMO adalah singkatan dari fear of missing out atau bisa dikatakan ketakutan ketinggalan tren.



Sandwich Generasi adalah posisi dimana seseorang harus menanggung finansial dari orangtua, dirinya sendiri dan anak-anak mereka.

Hal tersebut sangat berdampak besar pada pengeluaran. Tentunya, untuk menghadapi hal tersebut harus diimbangi dengan peraturan keungan yang baik. Berdasarkan survei, hanya 19 persen milenial yang berminat memiliki asuransi.

Padahal, di tengah kondisi pandemi ini, risiko tinggi sangat penting untuk diantisipasi sejak dini.



"Hasil survei menunjukkan masyarakat Indonesia cerdas secara digital dengan tingkat penetrasi yang tinggi dalam menggunakan platform digital. Survei juga menunjukkan saat ini telah berkembang tren masyarakat mencari informasi dan membeli asuransi secara online," kata Edi Tuhirman sekali Chief Executive Officer Generali, saat jumpa pers virtual, Jakarta, Jumat, (27/08/2021).

Alive menjadi salah satu pilihan asuransi online yang bisa diakses saat ini. Mengusung konsep baru mengajak milenial untuk lebih semangat dan optimis. Lebih menghargai hidup dan yang terpenting adalah sebagai bukti cinta kepada orang yang kita sayangi.